Podemos Plasencia pide la dimisión de Maite Díaz: «Cobra 2.561 euros brutos al mes y no gestiona bien»

Unidas Podemos ha pedido esta mañana en rueda de prensa la dimisión de Maite Díaz, concejala de Familia, Mayores, Infancia, Igualdad, Movilidad y Atención Ciudadana. «Está liberada, dedicada a tiempo completo, cobra por eso 2.561,79 euros brutos al mes en 14 pagas; un ... sueldo necesario cuando se requiere disponibilidad para poder gestionar, pero estamos viendo que no está gestionando como corresponde», ha declarado la portavoz municipal de UP, Mavi Mata.

Ha criticado que el Ayuntamiento siga a día de hoy sin un plan de igualdad que comenzó a gestarse hace cuatro años, cuando se encargó su elaboración a una empresa privada. «Ya tenemos el borrador de ese plan, con los datos, pero aún no hay fecha para una reunión en la que podamos realizar nuestras aportaciones y se apruebe», ha dicho Mata en referencia a uno de los dos documentos que integran el plan. El otro, el protocolo de acoso, «ha sido aprobado de forma unilateral sin el respaldo de sindicatos ni partidos políticos y en el mismo no se han recogido nuestras aportaciones».

Respecto a movilidad y accesibilidad, «en 2020 aprobamos una moción en el pleno para que se hiciera un estudio de las carencias que se deben corregir, un plan de barreras cero que seguimos esperando; no se hace nada porque no hay voluntad política para ello».

En cuanto a los mayores, «se ha apostado por una feria en la que se ha dedicado dinero público a visibilizar los productos que tienen las empresas para este colectivo». En Infancia, «seguimos esperando que se nos detalle cuánto dinero público y en qué se ha invertido en la cabalgata de Reyes», ha recordado la portavoz municipal de UP, «después de que el concurso para licitar lo que es un gasto recurrente quedara desierto porque una y otra vez el PP no planifica, opta por parches». Y en Familia, «se mantiene la mala gestión de la ludoteca que han posibilitado fondos del Gobierno central, casi 50.000 euros».

Los contratos

En lo referente a este recurso, Mavi Mata ha recordado que el dinero llegó en marzo y la ludoteca no comenzó a funcionar hasta el pasado agosto. «Y a día de hoy, aunque el servicio se mantiene hasta el 31 de diciembre, y a pesar de que la última semana del mes no es lectiva, se mantiene el horario de tarde para este servicio porque está ubicado en la guardería de La Data que tiene actividad por la mañana».

Por eso, ha dicho la portavoz municipal, «hemos pedido que se traslade a otro lugar, como el Espacio para la Creación Joven de San Juan o la Factoría Joven, para que esté abierto en horario de mañana hasta el 31 de diciembre» y también que se amplíen los contratos de sus trabajadores. «Dos de ellos, el del director y una monitora acabaron el 18, y si no se amplían hasta el 31 de diciembre, supondría que, por ratio, 20 de 40 menores se quedarían sin plaza».

Para Podemos esta situación, «unida al hecho de que también el personal de limpieza adscrito a la ludoteca finaliza su contrato esta semana, deja claro que no ha habido voluntad política para que la ludoteca funcione, y es una pena porque es un servicio necesario para muchas familias».

En resumen, «con esta valoración no podemos más que pedir la dimisión de la concejala Maite Díaz, que no está gestionando lo que tiene que gestionar; ya hemos hecho bastantes propuestas para que todo funcione, pero esta edil no está haciendo su trabajo y nuestra responsabilidad pública, porque tiene un sueldo público, es pedir su dimisión».

La respuesta del PP

El Gobierno local, por su parte, asegura que el decreto que regula el funcionamiento de la ludoteca establece que no puede abrirse en horario escolar. Por eso, "los días en los que la guardería de La Data está cerrada, la ludoteca abre por las mañanas; el resto de los días abre por la tarde, ya que el con el servicio de guardería está asegurada la conciliación".

Por último, el PP indica que el problema surgido con los contratos de dos trabajadores ya está resuelto y aclara que, aunque hay 40 menores apuntados a la ludoteca, "la afluencia media es de 14".