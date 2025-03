Podemos pide al Ayuntamiento de Plasencia que rechace el acuerdo del Gobierno con Marruecos

REDACCIÓN Miércoles, 6 de abril 2022, 17:24 Comenta Compartir

Unidas Podemos ha registrado una moción de apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui y contra el acuerdo del Gobierno con Marruecos, y en la que insta al PSOE «a rectificar la decisión que, sin consensuar con el resto de fuerzas, ha tomado sobre la situación y el destino del Sáhara Occidental contraviniendo las resoluciones de la ONU e ignorando el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui».

UP pide que el Ayuntamiento apoye la resolución del conflicto mediante un referéndum «sin vulnerar el derecho internacional, porque no entendemos ni apoyamos el cambio de postura de Pedro Sánchez», ha señalado la portavoz municipal, Mavi Mata. « El pueblo saharaui no puede ser moneda de cambio en ninguna cuestión económica o diplomática», ha añadido la concejala Elena Mejías.

La formación morada pide también la declaración de Plasencia como ciudad amiga del pueblo saharaui, la creación de un espacio de trabajo para la promoción de campañas de visibilización y difusión de los diferentes programas de colaboración como 'Vacaciones en paz' entre otros y que un espacio de la ciudad lleve el nombre de 'Pueblo saharaui'.

Por último, UP recuerda que 'Vacaciones en paz' regresa a la región tras dos años de parón por la covid y que para solicitar ser familia de acogida durante julio y agosto hay que contactar con Fedesaex a través del teléfono 697838512 o por medio de www.federacionsaharaextremadura.org.