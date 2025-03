Podemos dice que hay riesgo de que Plasencia pierda el acceso a VioGen

Hace cuatro meses que el Ayuntamiento de Plasencia y la Subdelegación de Gobierno firmaron un acuerdo que permite a la Policía Local acceder a la ... base de datos del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGen). Y contar, de este modo, con una herramienta con la que avanzar de forma importante en la lucha contra la violencia machista.

Sin embargo, las concejalas de Unidas Podemos, Mavi Mata y Elena Mejías, han puesto de manifiesto este viernes que existe el riesgo de perder este acceso «por incumplir el acuerdo». Según las ediles de la formación morada, «es preciso que se cree el puesto de coordinador y que un policía local lo ocupe», detallan. «Y a día de hoy, cuatro meses después del acuerdo, el equipo de gobierno aún no ha llevado a una mesa de negociación las bases que regirán el acceso a ese puesto de trabajo».

Por eso han instado a los concejales de Interior e Igualdad «a ponerse a trabajar», porque han argumentado que los acuerdos sirven de poco si la herramienta lograda no se puede utilizar, «y se trata de evitar que el ministerio rescinda el convenio con el ayuntamiento, lo que puede hacer si no cumplimos lo que nos corresponde».

El solar del PIR

Por otro lado, Mavi Mata y Elena Mejías han pedido al PP que «deje de hacer una política partidista con la vivienda». Critican la cesión de un solar no urbanizado para viviendas de alquiler, motivo por el que la Junta lo ha rechazado.

Se trata del PIR de Los Monges, una parcela de 800 metros cuadrados de propiedad municipal con capacidad para una docena de pisos. Es el solar que el Ayuntamiento ha cedido a la Junta para que Plasencia se sume al parque de viviendas de alquiler social que promueve la administración regional. Sin embargo, la Junta lo ha rechazado porque no está urbanizado, requisito exigido.

«Pero no se puede hacer una política partidista y decir que la Junta no lleva a cabo estas viviendas en la ciudad por ser de otro signo político, cuando el solar que se cede no cumple las condiciones», mantiene Podemos, que critica igualmente la política en materia de vivienda de la Junta. «Hablamos de que una vivienda de 90 metros cuadrados tendrá un alquiler de 500 euros, así que no es ninguna ayuda».