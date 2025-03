Podemos denuncia la supresión de los minutos de silencio

El grupo municipal de Unidas Podemos ha denunciado que el Ayuntamiento de Plasencia «ha dejado de convocar los minutos de silencio que se realizaban ... en la plaza cada vez que ocurría un asesinato machista», según ha explicado en una nota de prensa.

Estos minutos de silencio se convocaban cada vez que sucedía un asesinato machista como compromiso a una moción aprobada el 1 de octubre de 2015. Unidas Podemos Plasencia había solicitado además que estos actos se convocaran con el tiempo suficiente para que pudiera acudir el mayor número de personas posible.

«Teniendo en cuenta que llevamos un verano negro en lo que asesinatos machistas se refiere, no entendemos el porqué de esta decisión, que además se ha tomado sin dar ninguna explicación», explicaba Mavi Mata, portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos.

Su compañera, la también edil Elena Mejías, hacía énfasis en la necesidad de mantener estos minutos de silencio para combatir la eliminación de la cartera de Igualdad en varias administraciones: «En un momento en el que PP y Vox están pactando en numerosos gobiernos, entre ellos, el de nuestra comunidad autónoma, la eliminación de recursos indispensables para la lucha contra esta lacra como las concejalías o consejerías de Igualdad o los puntos violetas, es aún más urgente que se lleven a cabo medidas de repulsa y de condena. Por eso, no entendemos que el Partido Popular de Plasencia no solo no haya realizado ningún acto de condena oficial, sino que además haya dejado de convocar los minutos de silencio. Lo que no se nombre, no existe».

Desde Unidas Podemos Plasencia, afirman que es urgente que la concejalía de Igualdad «comience a trabajar para frenar esta lacra» e instan a que el dinero del Pacto de Estado se invierta en formación y concienciación.

«De poco nos sirve que en Plasencia no se elimine la concejalía de Igualdad si la concejala que está al frente de ella no realiza un trabajo real. Lo hemos afirmado más veces: feminismo no es solo el 8 de marzo y no es pintar bancos de lila», explica Elena Mejías.

Unidas Podemos pide al gobierno local del PP que se muestre «firme y se desmarque de las posiciones y decisiones que su partido está tomando a nivel regional y nacional en cuanto a invisibilizar la violencia machista y los recursos adheridos a ella para enfrentar esta realidad que ya ha supuesto 64 asesinatos de mujeres en 2023».

Unidas Podemos Plasencia solicitó, en diciembre de 2019, la dimisión de la concejala de Igualdad porque, según decían, «la igualdad no es una fiesta constante» y reiteran que las razones por las que lo hicieron siguen estando vigentes.