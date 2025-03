Podemos denuncia que el PP rechaza ayudas al bus urbano

REDACCIÓN PLASENCIA. Miércoles, 18 de enero 2023, 07:46 Comenta Compartir

Las concejalas de Unidas Podemos (UP), Mavi Mata y Elena Mejías, critican que el PP haya optado por no solicitar las ayudas del Gobierno central para abaratar el billete del bus urbano a los placentinos.

«Esas ayudas supondrían reducir el precio del billete a la mitad», ha recordado Mata. «Por eso no entendemos que se puedan rechazar unas ayudas estatales que tienen una repercusión directa en el bolsillo de los ciudadanos».

Aunque el Ayuntamiento tendría que cofinanciar esa reducción, «no parece que sea ningún problema cuando está ayudando a la cooperativa que gestiona el bus desde que comenzó la pandemia por el desequilibrio económico que presenta». UP, que vuelve a pedir la municipalización del transporte urbano, recuerda que desde marzo de 2020 son más de 500.000 euros de dinero público los que se han dado a la adjudicataria del bus. Por eso ha pedido al PP que recapacite y solicite las ayudas del Gobierno centro.

El PP, por su parte, responde que no puede solicitar las ayudas porque la ciudad, al no tener más de 50.000 habitantes, no está obligada a contar con un servicio de transporte urbano.