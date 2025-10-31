Podemos denuncia la paralización del servicio de ayuda a domicilio en Plasencia El Ayuntamiento afirma que las personas dependientes están cubiertas por ley y que el 17 de noviembre concluirá la contratación del servicio

Juan Carlos Ramos Plasencia Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Plasencia ha denunciado que, por segundo año consecutivo, el servicio de ayuda a domicilio destinado a personas dependientes se verá interrumpido durante varias semanas debido a la falta de contratación a tiempo del personal incluido en el Programa de Colaboración Económica Municipal para el Empleo (PCEM). Según la formación, esta situación dejará sin atención a numerosas personas mayores o con dependencia hasta, al menos, el 17 de noviembre. El Ayuntamiento asegura que las personas afectadas «no se trata de personas dependientes, ya que para eso está la Ley de Dependencia» y que el 17 de noviembre es la fecha tope para culminar la contratación.

Desde Unidas Podemos explican que la causa principal de esta paralización es la falta de previsión del gobierno local para tramitar con la antelación necesaria la incorporación de los trabajadores del PCEM. Esta carencia de planificación, añaden, afecta no solo al servicio, sino también a otras prestaciones públicas, como la piscina bioclimática, que verá reducido su horario.

La formación morada considera que se está repitiendo un problema estructural que viene de anteriores mandatos: el uso del PCEM para cubrir puestos permanentes del Ayuntamiento, cuando este programa está concebido para reforzar temporalmente la plantilla y no para sustituirla. Denuncian que cada año se produce una situación de «parálisis» en servicios esenciales cuando se agota o retrasa la aplicación del plan.

«Es inaceptable que, año tras año, nos encontremos con que el servicio de ayuda a domicilio se queda sin cubrir por una simple falta de planificación», ha declarado Mavi Mata, portavoz del grupo municipal. «Hay personas mayores o dependientes que esperan ser atendidas en su hogar. Exigimos que se tomen medidas inmediatas», añadió.

Por su parte, el concejal Gonzalo Torre ha señalado que «el Plan de Empleo no puede convertirse en una tabla de salvación para cubrir puestos estructurales del Ayuntamiento. Cuando el plan no llega o las contrataciones se retrasan, lo que falla es el servicio público que se presta».

Mala gestión municipal

La coalición subraya que esta situación evidencia una mala gestión municipal que afecta directamente a los vecinos más vulnerables. «No es de recibo mantener esta dinámica: contratar a destiempo, depender de los parches del PCEM para prestar servicios fundamentales y dejar a la ciudadanía sin atención cuando toca», aseguran. El grupo exige al Gobierno local que actúe de forma inmediata para evitar interrupciones en los servicios públicos y garantizar que las personas dependientes no se queden sin asistencia domiciliaria.

La formación ha trasladado al Ayuntamiento una serie de propuestas «muy concretas» para revertir el problema. En primer lugar, piden que se gestione de manera urgente la contratación de los trabajadores del PCEM con el fin de asegurar la continuidad de los servicios básicos. También reclaman una revisión de la planificación de los contratos temporales y del personal municipal, para no depender de este programa. Además, exigen que el Consistorio informe públicamente sobre las fechas, número de contratos, funciones y servicios afectados por la falta de cobertura. Finalmente, solicitan que se garantice la atención domiciliaria.