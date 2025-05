Podemos denuncia la «desaparición» de las escuelas deportivas municipales de Plasencia El grupo municipal dice que este año el Ayuntamiento no las va a desarrollar y que la gestión recaerá en los clubes de la ciudad

Juan Carlos Ramos Plasencia Miércoles, 27 de septiembre 2023, 08:12

«Deteriorar lo público para después privatizarlo. Esa es la gestión del PP de Pizarro. Ahora desaparecen las escuelas municipales deportivas también. Seguirán hasta que ya no quede nada. ¿Y sabéis quién pierde? Siempre los mismos», se quejaba en redes sociales Mavi Mata, concejala de Unidas Podemos, antes de ofrecer más detalles en una comparecencia pública donde reivindicó que los servicios básicos sean de «acceso universal».

En esa rueda de prensa, Mavi Mata comunicó que «este año no se van a desarrollar la escuelas municipales deportivas» y que los propios clubes y asociaciones deportivas van a ser los que asuman esa gestión.

El año pasado hubo hasta ocho escuelas municipales deportivas, que estaban abiertas a niños y niñas con edades de 4 a 12 años: atletismo, bádminton, ciclismo, judo, montaña, multideporte, tenis y voleibol.

«Se demuestra una vez más que la concejalía de Deportes no tiene un plan para que se cumplan los objetivos de promover hábitos saludables y permitir el acceso al deporte en igualdad de condiciones», señalaba Mata.

Para el grupo municipal de Unidas Podemos, no es de recibo que la Comisión de Deportes sugiriese que, si una familia no puede afrontar una matrícula, que lo comunique al Ayuntamiento para que se haga cargo de ella. «Nadie tiene que exponerse públicamente», decía Mata.

«No es el camino que debe seguir el deporte de esta ciudad. Las escuelas eran una puerta de entrada a los clubes, con los que habría que trabajar de forma coordinada», insistía.

Unidas Podemos cree que la concejalía de Deportes tampoco tiene personal suficiente para mantener unos servicios de calidad. «La Ciudad Deportiva cierra los fines de semana y en los cursos de natación ya no hay plazas disponibles. A las 08.00 de este martes se abría el periodo de matriculación y a las 08.01 ya no había vacantes. No han contemplado la demanda real y eso por culpa de una mala gestión».