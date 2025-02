Podemos critica la «gestión pésima» de los 50.000 euros dados a Plasencia para una ludoteca

REDACCIÓN Lunes, 4 de julio 2022, 18:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha recibido una subvención directa de 50.000 euros para abrir una ludoteca con la que facilitar la conciliación de las familias durante el verano, según han explicado en rueda de prensa las concejalas de Unidas Podemos (UP) Mavi Mata y Elena Mejías.

Para ambas la gestión que se está haciendo de este dinero es «pésima». No solo porque la ludoteca sigue sin ponerse en marcha, a pesar de que ya ha finalizado el curso y se tiene constancia de la subvención desde el pasado marzo, «sino porque solo se va a desarrollar durante agosto y en el acceso a la misma tendrán prioridad quienes tienen plaza en la guardería municipal de La Data y esto no puede ser». Porque, argumentan, «se trata de una iniciativa destinada a facilitar la conciliación de las familias con una difícil situación económica y, por eso, este debe ser el criterio de acceso y no otro».

UP cifra en unos 15.000 euros el gasto destinado a la ludoteca durante agosto, incluyendo salarios a los nueve trabajadores que se quiere contratar y el material. «Pero hasta los 50.000 euros hay fondos para que esa ludoteca sea un proyecto a largo plazo, como las contrataciones, con posibilidad de que la misma abra por las tardes y en otros periodos vacacionales». La formación morada recuerda que «esa subvención hay que gastarla antes del 31 de diciembre de este año y justificarla en enero de 2023». Pero el dinero que no se gaste, «se recortará de la subvención que se recibirá para 2023 para llevar a cabo la misma iniciativa».

Para Mavi Mata y Elena Mejías es «una vergüenza que la ludoteca siga sin ponerse en marcha y que se esté gestionando esa subvención directa como se está haciendo por parte de la Concejalía de Igualdad, de una manera pésima».

En el borrador para la puesta en marcha de la ludoteca, destinada a menores desde los 2 hasta los 5 años, figura la contratación de un director de ocio y tiempo libre y de cinco monitores. Todos con una jornada del 100% y con salarios brutos que van desde los 1.750 hasta los 1.526 euros. También la contratación, con una jornada del 33%, de tres camareros-limpiadores con un sueldo de 1.417 euros.