El pleno por unanimidad decide nombrar a Robe Iniesta hijo predilecto de Plasencia

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó este jueves, con el voto favorable de todos los grupos municipales, el inicio del expediente para nombrar a Roberto Iniesta hijo predilecto de la ciudad. La distinción, la más alta que otorga el consistorio, culminará en un acto previsto para la próxima primavera.

El alcalde, Fernando Pizarro, destacó que la propuesta nace del consenso total de todos los grupos, «de las 21 personas que formamos esta corporación municipal» y recalcó que no se trata de una iniciativa del Gobierno local a la que se haya sumado la oposición, sino de un acuerdo conjunto. Pizarro defendió que la ciudad «tenía una deuda con el gran músico» y consideró el reconocimiento «un acto de justicia».

El portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Hernández, abrió el turno de intervenciones destacando la trascendencia social del músico: «Lo que vamos a hacer no es otra cosa que reconocer algo que ya hace mucho que está en la sociedad», dijo, recordando que Robe «ha conmovido muchos corazones a lo largo de toda su trayectoria» desde los inicios con Extremoduro hasta su carrera en solitario.

Desde el PSOE, su portavoz Alfredo Moreno expresó un respaldo directo y sin matices: «Aquí hay muchos incondicionales de Extremoduro y de Roberto Iniesta y nosotros, lógicamente, vamos a votar a favor».

La portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, puso el acento en la dimensión cultural del homenaje. Definió el nombramiento como «un reconocimiento que trasciende ya de lo institucional» y aseguró que «pocas veces un artista ha llevado tan lejos el nombre de nuestra ciudad».

El apoyo de Vox también fue explícito. Su portavoz, Álvaro Sánchez-Ocaña, lo resumió sin rodeos: «Es un reconocimiento más que merecido».