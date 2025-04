Pleno surrealista en Plasencia: del ordenador de Astasio a las redes de Pizarro

ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 8 de febrero 2022, 13:58 | Actualizado 19:05h. Comenta Compartir

Lo de menos han sido los asuntos que había que debatir y votar, porque el pleno de esta mañana ha ido sobre todo de críticas políticas, personales y chascarrillos.

Con la abstención de Ciudadanos en un punto y con la de Unidas Podemos en otro, el pleno ha aprobado los tres únicos asuntos que conformaban en el orden del día: una modificación puntual del PGM para mejorar la construcción en unas parcelas del polígono industrial, y el cambio en los estatutos del Consejo Económico y Social y el de Medio Ambiente para permitir nuevas incorporaciones.

«¿Qué han hecho durante este mes largo para traer aquí solo estos tres puntos?», ha preguntado el portavoz socialista, Alfredo Moreno, al equipo de gobierno del PP. Tres únicos puntos en el primer pleno del año que muestran, a juicio del principal grupo de la oposición, que «ustedes son un gobierno sin ganas de trabajar», porque además, les ha recordado su portavoz, la modificación y constitución de los diferentes consejos de Plasencia sirven de poco si no se mantienen reuniones periódicas y se consensúan documentos de trabajo, de tal manera que no pueden ser presentados como una herramienta de participación ciudadana como defiende el PP. «Y aquí al pleno también se viene trabajar», les ha dicho igualmente Moreno. «Y el concejal Álvaro Astasio lleva unos cuantos plenos ya viniendo aquí con su ordenador para hacer trabajos personales».

El alcalde, Fernando Pizarro, le ha pedido respeto, «porque no sabe qué está haciendo el concejal en el ordenador »; ha criticado a Moreno «su política de matón de barrio, las palabras gruesas que usa para amedrentar a los demás», y le ha dejado claro que «a mí no me va a dar lecciones de participación ciudadana». También, en un reproche recurrente por parte de la oposición que hoy se ha vuelto a repetir, el alcalde les reiterado que «me hago las fotos que me da gana y uso mis redes sociales como quiero, que son un mecanismo además de participación ciudadana también».

«A mí me tiene bloqueada en sus redes sociales, porque no le gustan las opiniones discordantes», le ha afeado la portavoz de UP, Mavi Mata. «Así que la participación a través de sus redes sociales es solo para algunos ciudadanos». No obstante, ha reconocido Mata, «son personales y las puede usar como quiera, pero no las redes institucionales del Ayuntamiento y por eso le ruego que no lo haga».

Mavi Mata ha pedido también a todos los concejales que «se deje de utilizar el pleno para hacer politiqueo y programa electoralista» en una sesión más en la que unos y otros, incluida la portavoz municipal de UP, han tirado de asuntos que nada tienen que ver con la política local para engordar sus críticas. «Revisen los plenos, y verán cómo son ustedes los que los sacan», le ha respondido el alcalde. «Y yo tengo en mis redes sociales a quien quiero y no solo a personas que me aplauden; pero no quiero en ellas, y las bloqueo por tanto, a quienes insultan y no tienen educación».