El pleno de Plasencia desbloquea el pago de 2 millones a la UTE del Agua tras 20 meses sin cobrar

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó en su última sesión el reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá abonar 2.022.122,38 euros a ... la UTE Aguas, empresa encargada de la gestión del ciclo integral en la ciudad. La decisión llega tras más de veinte meses en los que la concesionaria ha seguido prestando el servicio sin percibir retribución alguna, lo que había puesto en riesgo la continuidad del abastecimiento, el mantenimiento de la red y el funcionamiento de la depuradora.

El concejal de Gestión Integral del Agua, José María Nisa, defendió la urgencia del acuerdo recordando que el contrato con la empresa había expirado en febrero de 2022, después de quince años de vigencia, sin que estuviera lista una nueva licitación. «Desde entonces la UTE viene prestando el servicio de forma obligada, en virtud del principio de continuidad del servicio público, pero sin contrato y sin cobrar. Esto supone un esfuerzo permanente que ya compromete su capacidad para atender los costes de personal, proveedores y mantenimiento de infraestructuras», expuso Nisa.

El edil reconoció la demora en la redacción de los pliegos, pero subrayó que el Ayuntamiento debía actuar para evitar males mayores. Según explicó, si la situación se hubiese resuelto por la vía judicial, el Consistorio habría terminado pagando no solo la deuda sino también intereses de demora que podrían superar los 300.000 euros. «Con esta decisión protegemos tanto a la empresa como a los ciudadanos, porque lo que está en juego es la calidad del agua, el funcionamiento de la depuradora y, en definitiva, la salud pública», defendió.

La medida, sin embargo, no contó con el respaldo unánime de la Corporación. El PSOE volvió a rechazar el expediente, igual que hiciera en febrero, cuando se presentó una propuesta similar que finalmente no se ejecutó. El portavoz socialista, Alfredo Moreno, fue tajante: «Entonces aprobaron que se pagara y no lo hicieron porque sabían que no procedía. Hoy seguimos sin informes claros que avalen la legalidad del pago. No vamos a ser cómplices de la improvisación de este Gobierno». Moreno reprochó además al equipo de Gobierno del PP la «falta de previsión» que ha llevado a que Plasencia lleve más de tres años sin contrato en un servicio esencial.

Más prudente fue la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, que mostró su preocupación por la situación, pero optó por la abstención. Mata denunció que el expediente no se debía a un imprevisto, sino a la falta de gestión política: «No hay contrato desde 2022 y se actúa por la vía de los hechos consumados, presentando facturas millonarias que fuerzan el pago sin debate previo ni garantías». La edil de la coalición recordó que su grupo defiende la gestión pública directa del agua como un derecho básico y no como un negocio.

En contraste, el portavoz de Vox, Álvaro Sánchez Ocaña, optó por un posicionamiento pragmático y anunció el voto favorable de su grupo: «Lo fundamental es garantizar el suministro de agua a los placentinos, por encima de cualquier otra consideración».

Nisa aseguró que los trabajos para elaborar el nuevo pliego «están muy avanzados» y que la previsión es poder sacarlo a concurso durante el primer semestre de 2026, aunque reconoció que las obras paralizadas de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) añaden dificultades al proceso.

Mientras tanto, la UTE Aguas de Plasencia seguirá prestando el servicio y emitiendo facturas, que ahora podrán ser abonadas con el mecanismo aprobado en el pleno. Según Nisa, este acuerdo sienta un precedente para «regularizar la situación y evitar que se repitan acumulaciones de deuda que pongan en riesgo un servicio esencial».