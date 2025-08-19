HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nido de cigüeñas, en una torre próxima a la depuradora. J. C. R.

El pleno de Plasencia desbloquea el pago de 2 millones a la UTE del Agua tras 20 meses sin cobrar

La oposición acusa al Gobierno local de improvisación y falta de planificación en la gestión del ciclo integral del suministro

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Martes, 19 de agosto 2025, 07:53

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó en su última sesión el reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá abonar 2.022.122,38 euros a ... la UTE Aguas, empresa encargada de la gestión del ciclo integral en la ciudad. La decisión llega tras más de veinte meses en los que la concesionaria ha seguido prestando el servicio sin percibir retribución alguna, lo que había puesto en riesgo la continuidad del abastecimiento, el mantenimiento de la red y el funcionamiento de la depuradora.

