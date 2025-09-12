El pleno de Plasencia consensuará una moción para reforzar la prevención de incendios Los grupos políticos trabajarán el próximo mes en la iniciativa presentada por Unidas Podemos para evitar tragedias como la de Jarilla

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha acordado trabajar de manera conjunta en la moción presentada por Unidas Podemos para reclamar más medios y una mejor coordinación con la Junta de Extremadura y el Gobierno de España en la prevención y extinción de incendios forestales.

La urgencia de la moción fue rechazada por unanimidad, con el fin de dar un mes de trabajo a los grupos municipales para consensuar el texto y acercar posturas comunes. El objetivo es reforzar la prevención, garantizar ayudas a las zonas afectadas y evitar que tragedias como los recientes incendios en Jarilla vuelvan a repetirse.

El alcalde, Fernando Pizarro, señaló que «la moción debe recoger también determinadas inquietudes, como la llegada de ayudas a los ganaderos afectados en zonas como San Polo. Por su parte, el portavoz socialista, Alfredo Moreno, recalcó la necesidad de que «todos los grupos políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo para aplicar las medidas que sean efectivas y los presupuestos que sean necesarios». También subrayó que no se trata de un asunto para hacer política, sino que «lo que tiene que haber es compromiso y unión para hacer posible ese objetivo».

La moción, registrada el 20 de agosto por Unidas Podemos, ya advertía que «Plasencia no puede permanecer ajena a una catástrofe que afecta de lleno a nuestro entorno y a nuestras comarcas vecinas». En ella se reclamaba «el refuerzo urgente de medios humanos y materiales de lucha contra los incendios, una mejor coordinación institucional, actualizar los planes de prevención existentes y poner en marcha un Plan Extraordinario de Recuperación y Resiliencia para el norte de Cáceres».

Unidas Podemos defiende que la propuesta «pretende ser una llamada a la responsabilidad compartida y a la acción inmediata» e insiste en que «debemos ser capaces de aprender de nuestros errores para no repetirlos en el futuro».

El texto definitivo se votará en el próximo pleno y, en caso de aprobarse, será remitido a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España.