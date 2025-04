El pleno aprueba la ordenanza de ruidos por unanimidad

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 14 de junio 2024, 08:00 | Actualizado 09:34h. Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado por unanimidad la ordenanza de ruidos. Es un texto que tiene como objetivo regular la actuación municipal para proteger el medio ambiente urbano frente a la contaminación acústica en establecimientos de uso productivo.

El pasado mes de marzo, todos los grupos políticos dieron su visto bueno a la aprobación inicial. Tras abrirse un plazo de alegaciones, la normativa ha vuelto a pasar por la sesión plenaria y en este caso no ha gozado de consenso. Unidas Podemos se ha abstenido y PSOE y Vox han votado en contra.

Los socialistas criticaron que no se haya aprovechado para confeccionar un mapa de ruidos en la ciudad, a pesar de no ser obligatorio para localidades de menos de 50.000 habitantes. La concejala de Vox, Purificación Martín, se mostró crítica con la ordenanza por no acoger aspectos de convivencia ciudadana.