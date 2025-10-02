HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Plaza Mayor restringirá el tráfico los viernes, sábados, domingos y festivos

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia aplicará nuevas limitaciones de tráfico en la Plaza Mayor a partir de este fin de semana, con el objetivo de mejorar la seguridad y garantizar la movilidad en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

Las restricciones estarán vigentes los viernes de 18.00 a 00.00 horas, los sábados desde el mediodía hasta la medianoche y los domingos de 12.00 a 17.00 horas. Durante esos periodos, únicamente podrán acceder vehículos de residentes con garaje, autorizados, de emergencia y clientes de alojamientos hoteleros situados en la zona. El control del acceso se llevará a cabo mediante vallas colocadas en los puntos de entrada a la Plaza Mayor y estará supervisado por la Policía Local.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a vecinos y turistas para que respeten la señalización y las indicaciones de las autoridades. El concejal de Interior, David Dóniga, explicó que la medida busca «garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes, evitando aglomeraciones que puedan generar riesgos».

Hay que recordar que en estos momentos está en marcha la licitación del suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de control de acceso y videovigilancia en el centro de Plasencia.

