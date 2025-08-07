La Plaza Mayor acogerá una masterclass de ciclo contra el cáncer el 14 de septiembre

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 7 de agosto 2025, 07:27

La Plaza Mayor de Plasencia será el escenario de una jornada deportiva y solidaria con motivo del evento 'Pedaladas contra el cáncer', una masterclass de ciclo organizada para recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad.

La cita tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, entre las 10.00 y las 14.00 horas, y constará de cuatro sesiones de 45 minutos cada una, dirigidas por profesionales de distintos centros deportivos locales. Cada participante podrá elegir la sesión que prefiera, o incluso sumarse a más de una.

El precio de inscripción es de 7 euros, e incluye una bolsa con avituallamiento para todos los asistentes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de septiembre a través de rockthesport.com. La actividad contará con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia, así como de los gimnasios Isla Sport, GR-100, Fitness +50, Liceo y Revolutum.

Desde la organización se recuerda a los participantes que es imprescindible llevar ropa deportiva adecuada y una toalla, ya que se trata de una actividad física intensa, pero abierta a todos los niveles.