¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Concierto en la Plaza Mayor de Plasencia. HOY

La Plaza Mayor acogerá un concierto para celebrar el Día de Extremadura

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:20

Plasencia celebrará el Día de Extremadura con música. La Plaza Mayor acogerá, el próximo viernes 5 de septiembre a las 22.00 horas, la actuación del grupo de rumba y flamenco La Pólvora de la Calle. Este concierto, contratado por el Ayuntamiento, rompe con la dinámica de los últimos años, cuando las celebraciones en la ciudad con motivo del Día de la Región se habían limitado al acto oficial de intercambio de banderas en la rotonda de las Víctimas del Terrorismo y a las fiestas en la colonia de Guadalupe.

El concejal de Festejos, David Dóniga, destacó ayer la importancia de contar con este concierto dentro del calendario festivo: «Queremos que el Día de Extremadura se viva en Plasencia con alegría y con música en la calle. La Pólvora de la Calle es un grupo que conecta con la gente y que refleja muy bien ese espíritu festivo que queremos transmitir en la ciudad».

El edil también subrayó el carácter gratuito del evento y la elección de la Plaza Mayor como escenario: «Hemos apostado por un concierto abierto, en pleno corazón de Plasencia, para que tanto los placentinos como quienes nos visiten en estas fechas puedan disfrutar juntos de un ambiente único».

La Pólvora de la Calle ofrecerá un repertorio con versiones y temas propios que invitan a cantar y bailar, marcando así el arranque de las celebraciones del Día de Extremadura.

