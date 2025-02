Los plátanos destrozan la avenida de Portugal en Plasencia

No es el único espacio con problemas a consecuencia de los plátanos de sombra, los árboles que pueblan gran parte de la ciudad porque su ... crecimiento es rápido y su poda sencilla. Pero los destrozos que están generando sus raíces en la avenida de Portugal, especialmente en el tramo sito frente a la piscina bioclimática, están convirtiendo casi en misión imposible transitar por su acerado. Con las losetas movidas y levantadas suponen un auténtico obstáculo para los ciudadanos y es el motivo por el que los vecinos que residen en la urbanización de Valcorchero reclaman al Ayuntamiento que actúe de manera urgente.

«No tenemos recursos para llevar a cabo una actuación a lo largo de la avenida de Portugal», deja claro el concejal de Medio Ambiente, Sergio López.

Aunque sustituir los plátanos de sombra de manera paulatina en la ciudad es algo que se anunció hace ya cuatro años, en 2019, lo cierto es que esa sustitución no ha comenzado. La medida, en realidad, fue adelantada por el alcalde y no por los destrozos que las raíces de los plátanos de sombra provocan en acera y asfalto, sino por los perjuicios que suponen para la población alérgica. De hecho, beneficiarla fue el objetivo de la medida anunciada.

Fernando Pizarro avanzó en 2019 que el Ayuntamiento iba a retirar de las calles los ejemplares de plátanos de sombra (Platanus Hybrida) para beneficiar a la población alérgica en el transcurso de una visita a la urbanización de Ciudad Jardín, una zona también afectada por este tipo de árboles.

«Tenemos un gran problema en muchos lugares en la ciudad donde, en el pasado, toda la zona arbórea se plantó con el plátano de sombra, una especie que es la culpable del 35% de los casos de alergia», indicó entonces Fernando Pizarro, que reconoció también que, además de perjudicar a quienes padecen alergias, los plátanos de sombra eran ya los causantes de los «graves desperfectos» que presentaban tanto el acerado como la calzada de los lugares donde crecen.

El primer edil avanzó por eso que el Gobierno local iba a plantear una estrategia «para ir eliminando de forma paulatina este tipo de árboles en toda la ciudad y proceder a su sustitución por otras especies que no causen tanta alergia». También matizó entonces que «no será algo fácil de acometer» ya que la presencia de los árboles se da por toda la ciudad y, sobre todo, en las grandes avenidas.

Pero vecinos de Valcorchero reclaman que se sustituyan al menos los de la avenida de Portugal que más problemas están generando para evitar que los ciudadanos sufran accidentes al transitar por su acerado. «Además de la imagen lamentable que se ofrece, se están convirtiendo en un auténtico problema por los destrozos que están generando, hay zonas por las que ya apenas se puede pasar».

Sin embargo, Sergio López insiste: «Resolver este problema supondría levantar la carretera, porque las raíces llegan a ella, y esto no es viable». No obstante, el concejal de Medio Ambiente no descarta actuaciones puntuales: «Estudiaremos la opción de arreglar los tramos más afectados, levantar el acerado y rebajar la raíz, pero será solo una solución temporal, porque volverá a crecer».