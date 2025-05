Las plataformas se movilizarán si fracasa el diálogo para crear museos

Más de un centenar de personas llenaron ayer la Sala Verdugo de Plasencia en un encuentro ciudadano que exigió saldar lo que consideran una ... deuda histórica: la falta «total» de inversión museística en la ciudad en los últimos 41 años. Convocado por Avepla, MSU-Norte de Extremadura y Manifiesto por Plasencia (MXP), el acto unió posturas para solicitar la creación de espacios museísticos permanentes, con dos objetivos claros: la puesta en marcha de la Pinacoteca Jiménez Carrero y la culminación del Centro de Arte Contemporáneo del Salón de Otoño.

Durante el encuentro, se advirtió que si las vías de diálogo con las instituciones fracasan, las plataformas pasarán a la movilización ciudadana. «Llevamos 41 años de sordera institucional. Se han hecho museos en toda la región. Se hacen museos en Cáceres, Mérida, Badajoz... Somos la cuarta ciudad extremeña y en 41 años no se ha hecho ni un solo museo histórico», denunció Juan Benito, presidente de Avepla.

Benito destacó dos cuestiones clave que han precipitado esta nueva acción ciudadana: el posible abandono del proyecto del Salón de Otoño en el antiguo convento de Las Carmelitas –inmueble que ahora aparece en venta– y el ofrecimiento del pintor Enrique Jiménez Carrero, hijo adoptivo de la ciudad, de donar una parte sustancial de su obra para una pinacoteca permanente. «Solo pide un espacio digno para ubicarla. Esta oportunidad no se va a presentar todos los días», añadió Benito, que concluyó su intervención con un mensaje contundente: «Plasencia no puede continuar en el ostracismo en el que se encuentra actualmente. Agotaremos todas las vías de diálogo. Pero si no se consigue nada, tendremos que movilizarnos. Aquí, en Mérida o en Madrid».

El portavoz del MSU-Norte de Extremadura, Francisco Martín, habló de una «triple deuda histórica» con Plasencia: 41 años sin un museo, ausencia de consorcios culturales y ninguna infraestructura de titularidad autonómica.

«Más de 60 millones se han invertido en museos en Extremadura en estos años. El Meiac, el Helga de Alvear, el Madruelo… ¿Y Plasencia? Cero. Pero esto no es solo un problema de inversión, es que no estamos ni en las prioridades, ni en el corazón, ni en los presupuestos de la Junta», criticó Martín.

El portavoz de MSU defendió los tres objetivos del movimiento: «Uno, la Pinacoteca Jiménez Carrero; dos, el Centro de Arte del Salón de Otoño; y tres, que no se venda ningún patrimonio público con posibles usos culturales, como Las Carmelitas o la Casa del Deán». También anticipó la solicitud de un tercer museo, vinculado a la historia de la Diócesis.

Por su parte, Jesús Quijada, miembro de Manifiesto X Plasencia, ofreció un análisis jurídico y político de la situación: «El artículo 7 del Estatuto de Autonomía otorga la competencia exclusiva en materia de museos a la Junta. Y el artículo 6 obliga corregir los desequilibrios territoriales. Pero Plasencia ha sido olvidada sistemáticamente».

Para acabar, Quijada expuso un balance comparativo: «Badajoz tiene tres museos, Cáceres otros tres, más el Vostell. Mérida, dos. Incluso Olivenza tiene uno. ¿Y Plasencia? Ninguno. Es evidente que alguien ha incumplido el Estatuto de Autonomía».