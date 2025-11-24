La Plataforma Feminista sustituye la marcha del 25N por una concentración

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Plataforma Feminista de Plasencia ha anunciado que este año no celebrará la tradicional manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la sustituirá por una concentración en la Plaza Mayor a las 19.00 horas.

Según ha informado el colectivo en sus redes sociales, la decisión busca «estar más cerca de la gente» y fomentar una participación «más activa y directa» de la ciudadanía en una jornada que, afirman, «no debe quedarse solo en un día, sino clavarse en el corazón como un grito que no cesa».

La organización ha hecho un llamamiento a la implicación vecinal tanto en el montaje como en la elaboración de mensajes y propuestas que formarán parte del acto. Para ello, instalarán un panel abierto al público en el que cualquier persona podrá expresar libremente «qué le ha hecho el machismo», con el objetivo de visibilizar experiencias y generar un espacio colectivo de reflexión.

La Plataforma también invita a acudir vestidas de rojo, un color que simboliza la unión y la lucha por la vida y los derechos de las mujeres. «Salimos juntas, unidas, de rojo, para seguir luchando por nuestras vidas, por nuestros derechos, por la libertad de todas nosotras», señalan los organizadores.