La Plataforma Feminista grita «se acabó» con la lectura de un manifiesto

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 1 de septiembre 2023, 07:46 | Actualizado 17:22h. Comenta Compartir

La Plataforma Feminista de Plasencia se cita todos los jueves para guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas a causa de la violencia machista. Lo hace en la pasarela violeta que cruza el río Jerte a la altura del Cachón. Ayer no fue excepción y varias personas volvieron a mostrar su rechazo contras estos actos.

Sin embargo, el encuentro de este jueves fue diferente. El mes de agosto ha sido negro y en las últimas horas ha habido que lamentar el asesinato de dos mujeres, una en Béjar y otra en Alzira, broche nefasto a dos semanas en las que no se ha dejado de hablar sobre el consentimiento.

Con la sensibilidad a flor de piel, la Plataforma Feminista quiso gritar su particular «Se acabó» y leyó un manifiesto en el que dejó claro que «debemos cambiar la forma de pensar y el significado de la masculinidad y cómo se representa, así como cambiar el lenguaje, las expresiones de los medios de comunicación donde se ha normalizado el hecho de cosificar e insultar a la mujer».

En ese manifiesto, la Plataforma Feminista señaló que «el piquito fugaz, el abuso de poder sobre subordinadas, excusándolo como euforia, no es complementario, ni gracioso, ni evitable. No es trivial y no es aceptable, como tampoco lo es el trato vejatorio y discriminatorio que han sufrido las mujeres de la selección española de fútbol».

«Por eso, hoy alto y claro, sin dar un paso atrás, decimos que se acabó», finalizaba el comunicado.