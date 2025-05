Plasencia vuelve a la calle para clamar contra la violencia machista

ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 22 de noviembre 2021, 13:38 Comenta Compartir

Una manifestación pacífica y reivindicativa para celebrar el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Convocada por la Plataforma Feminista de Plasencia, la ciudad volverá a salir a la calle, tras el parón de 2020 por la pandemia, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, reclamar políticas para su erradicación y ser la voz de las que ya no tienen.

«Este 25N de nuevo volvemos a la calle, no podemos ni debemos estar quietas ante las cifras que año tras año, mes tras mes, día a día se repiten y aumentan. Son cifras de la vergüenza, son cifras para los gobiernos, pero no para nosotras, pues son mujeres, niños y niñas víctimas de una violencia machista que no cesa», señala la plataforma en el comunicado que ha lanzado para convocar la manifestación.

Asegura que los datos obligan a seguir en la lucha, «pues más de 1.100 mujeres han sido asesinadas a causa de una educación machista e intolerante, desde que en el 2003 se empezaron a recopilar datos; 320 menores desde el 2009 han quedado en situación de orfandad, en este año 16 niños y niñas se han quedado sin madre por esta violencia; más de 1.700.000 denuncias registradas desde el 2009; 69 feminicidios a día de hoy en este año», detalla.

La manifestación convocada contra la violencia contra las mujeres saldrá a las 20 horas desde el parque de la Coronación y finalizará en la Plaza Mayor con lectura de manifiesto y un acto en memoria de todas las mujeres asesinadas este año. «Somos conscientes de la alerta sanitaria por la que seguimos pasando, por eso pedimos encarecidamente que todas aquellas personas asistentes a la manifestación sean respetuosas y guarden la distancia de seguridad».

Pueblo gitano

También con motivo de la celebración del 25N, la Federación de asociaciones del pueblo gitano extremeño (Fapugex) quiere sumarse a los diferentes actos convocados con una charla que tendrá lugar este jueves «para manifestar así nuestra repulsa hacia cualquier acto de violencia».

La misma será a las 17 horas en la sede de la asociación de vecinos Río Jerte y versará sobre la igualdad de oportunidades de la mujer. La entrada es gratuita «y se hará entrega de certificado de asistencia a los participantes».