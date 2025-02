Plasencia vive ya una feria especial

Antonio J. Armero Plasencia Miércoles, 8 de junio 2022 | Actualizado 09/06/2022 19:05h. Comenta Compartir

Se iluminó el cielo de Plasencia pasadas las diez y media de la noche de este miércoles y para muchos, eso significó que la fiesta había comenzado. Ahí, en lo que pueda tener de bucólico mirar hacia arriba y ver la oscuridad iluminada, se acabó la poesía. Ese momento equivale a la concesión de la licencia para el disfrute, el comer y el beber, el baile, el trasnoche... Las ferias han comenzado. Y pinta a que no van a ser unas ferias más.

Da respeto escribir que son las primeras tras la covid-19, porque el coronavirus sigue ahí, pero quizás sí pueda afirmarse que son las primeras sin las restricciones de movilidad y aforo propias de los peores días de una pandemia que ya deja vivir de forma más parecida a como era antes de que apareciera. Si no fuera así, no se habrían visto algunas de las fotos que dejó el miércoles, el primero de las fiestas.

De no estar como estamos más cerca de la normalidad, nueva o vieja, no se habrían visto la cola que se vio para recoger el sombrero –5.000 había y no sobró uno– y el abanico con el nombre de Plasencia. Algunos de los que fueron a por su regalo se quedaron luego a escuchar el pregón del locutor deportivo Roberto Gómez.

Ampliar Fuegos artificiales para abrir las fiestas, en la noche de este miércoles. DAvid Palma

El discurso inaugural

El de Trujillo llenó su intervención de referencias a Plasencia – «una ciudad que siempre me encantó», afirmó–, desde la tapa de paloma con ensaladilla del Español hasta la Virgen del Puerto o el equipo de fútbol («La Unión Popular de Plasencia», dijo).

Y de la Plaza Mayor, la fiesta se trasladó al parque del Cachón, desde donde se lanzaron los fuegos artificiales, que no empezaron a las diez como anunciaba la programación oficial -a esa hora no había anochecido del todo-, sino media hora después. Tiene este espectáculo la ventaja de que se puede ver desde muchos puntos de la ciudad, porque el protagonismo no está abajo sino arriba. En el cielo en vez de en el suelo.

Con la vista de vuelta a la calle, el protagonismo regreso a la Plaza Mayor, que acogió el primer concierto de las ferias. Gratuito y flamenco, con las rumbas de Raya Real. Aunque en este apartado, el musical, la cita estrella de este año es la de este jueves, con Vanesa Martín en la plaza de toros (entradas a 35 euros la de grada y para personas con movilidad reducida y sus acompañantes, y a 45 las de albero).

Ampliar Cola para recibir el sombrero y el abanico. andy solé

Antes, habrá otros alicientes para el divertimento adulto e infantil. Para los pequeños está de momento el recinto ferial, a la espera de mañana, primer día con actividades infantiles en el parque de La Isla. Aunque también para los niños es el desfile de los cabezudos, una tradición que la ciudad recupera este año. No recorrerán las calles acompañados por los gigantes, como se hizo durante lustros, sino que lo harán solos. Pero su presencia ya supone devolver a la fiesta un ingrediente, siquiera un condimento, de la receta más clásica.

Los clásicos

En ella, claro, no pueden faltar los tamborileros. Cabezudos y tamborileros empezarán a animar el día, y les tomarán el relevo las charangas, otro sabor –sonido, mejor– añejo pero seguramente apreciado por una mayoría que asocia la presencia cercana de la charanga al bar con la fiesta en su esencia.

Ampliar Roberto Gómez, en el balcón del Ayuntamiento dando el pregón. palma

Es seguramente una cuestión generacional. Porque puede que a la parte más joven de la sociedad no le llame la charanga pero sí Muladhara Records y Dj Carlos Guez, los dos que pondrán ritmo este juves a la caseta 'light' de La Isla, que no es caseta como tal sino un escenario al aire libre. Y junto a él, una barra en la que no se sirve nada que lleve alcohol.

Para quien sí lo consuma y no quiera cometer insensateces pero no renuncia a una carrera de camellos, el servicio de autobuses urbanos ha establecido una línea especial. Saldrá a cada hora a partir de las diez de la noche desde el polígono de La Data para circular por la avenida Virgen del Puerto, y desde la Avenida de España para ir por las avenidas de Calvo Sotelo y de La Salle. Para el regreso, las salidas desde el ferial serán a cada hora a partir de las 22.30. Funcionará este servicio especial jueves, viernes y sábados, o sea, los tres días grandes de una fiesta que no ha hecho más que comenzar.

Vuelven los cabezudos y doble propuesta musical en la caseta 'light' de La Isla El programa para este jueves comenzará con los cabezudos recorriendo la ciudad entre las 11 y las 13 horas. Les tomarán el relevo las charangas, que animarán el cañeo entre las 13 y las 16 horas. Ya por la noche, de 21 a 1 horas en la caseta 'light' de La Isla, dos propuestas musicales: Mulhadara Records y Dj Carlos Guez.