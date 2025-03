Plasencia es territorio de Reyes Magos

ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 5 de enero 2022, 07:31 Comenta Compartir

Aún queda este miércoles, víspera de Reyes Magos y los comerciantes confían en que se culminen así los mejores días de venta en los últimos meses. «Es la mejor semana posiblemente del año», afirma Fernando Santiago, presidente de la asociación de comercio Zona Centro, la mayor de las que hay en la ciudad. No en vano, de los 1.125 comercios que hay en Plasencia, la mayoría están ubicados en el centro y Vera-Elena, con 329 y 293 negocios en cada una de estas dos áreas. Y en estos días previos a la mañana del 6 de enero las ventas fluyen en ellos como hasta ahora no lo habían hecho. «Navidad suele ser una buena época y esta que estamos viviendo también lo está siendo; las ventas han sido constantes, no se han producido aglomeraciones pero sí ha habido un goteo diario», explica Santiago. «Comenzamos de forma tranquila la semana de Nochebuena, las compras se animaron en la de Nochevieja y esta de Reyes está siendo la mejor con diferencia». Porque, resume el presidente de los comerciantes, «Plasencia sigue siendo de los Reyes Magos, aquí ganan por goleada a Papá Noel».

Los complementos

Eso lo notaron, especialmente, quienes ya apostaron por abrir el domingo. Aunque apenas fue un 20% de los negocios placentinos, «la verdad es que trabajamos mucho y bien». Y la racha continúa. También animada por los alicientes que las diferentes áreas comerciales llevan toda la Navidad ofreciendo a sus clientes, con sorteo de jamones, de cheques y ahora de roscones de Reyes. Hasta 800 se están repartiendo en unos días en los que también hay animación en la calle. «Hemos apostado por premiar a nuestros clientes, porque son ellos los que nos mantienen», deja claro Fernando Santiago.

Hasta 5.000 euros está invirtiendo Zona Centro en esos alicientes, con el objetivo de animar las compras y agradecérselo a quienes las hacen posible. En una Navidad en la que están triunfando, sobre todo, los complementos. «Calcetines, guantes, cinturones, viseras, bufandas, bolsos... Son productos más baratos que un abrigo por ejemplo, pero están motivando mucho el consumo, moviéndolo de verdad e incrementando la ventas», detalla Santiago. Y, junto a los complementos, «siguen teniendo tirón en estas fechas las joyas, la ropa deportiva, los perfumes y la bisutería en general».