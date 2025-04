Plasencia suena a ukelele

Ana B. Hernández Jueves, 26 de mayo 2022, 18:23 Comenta Compartir

Nació en Portugal, se hizo famoso en Hawai y ahora está entrando de lleno en la escuela extremeña. Es el ukelele, un instrumento de cuerda pulsada que este jueves se ha escuchado con fuerza en Plasencia de la mano de 145 alumnos de tres institutos de la región, de primero y segundo de Educación Secundaria.

La pandemia hizo que el instrumento que tradicionalmente ha protagonizado las clases de música en colegios e institutos, la flauta, no se pudiera tocar. Con la covid llegó la obligatoriedad de la mascarilla y con ella la imposibilidad de practicar flauta en la escuela.

«Así que ya durante el pasado curso empezamos con el ukelele», explica Miriam García Aranzábal, profesora de música en el Instituto Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera. Al mismo tiempo que lo hacían los alumnos de su compañera Olga García Gómez, en el IESO Sierra La Mesta, de Santa Amalia.

Ambas decidieron apostar por un instrumento «pequeño, económico y de cómodo manejo» y, además, añade Miriam, «fácil de tocar y apto para todo tipo de música».

La apuesta de estas docentes va viento en popa y hoy otro instituto de Plasencia, el IES Valle del Jerte, se ha sumado también a la iniciativa. «Y la idea es que otros muchos más se sumen y formen parte de la orquesta extremeña de ukeleles que estamos comenzando a crear».

El pasado curso Miriam y Olga se centraron en la adaptación de las partituras y los ensayos con sus alumnos, «aunque siempre a través de encuentros online». Este curso son muchos ya los escolares que tienen manejo con el ukelele y la vuelta a la normalidad ha hecho posible la celebración del primer encuentro físico, el que permitió que este jueves se escuchara este instrumento en la ciudad. El primer paso para la futura orquesta, «porque será posible, porque el ukelele es fácil de aprender y crea afición».

«Desde pequeña veía tutoriales porque es un instrumento que siempre me ha gustado, así que cuando en el instituto me han dado la opción de tocarlo, lo he elegido», afirma Marta Díaz, alumnas de 12 años del IES Valle del Jerte. «Me encanta y me entusiasma la idea de formar una orquesta extremeña».

«Me gusta mucho tocarlo porque es fácil de aprender y tremendamente divertido cuando lo tocamos todos juntos en clase», señala Julia Duarte, compañera de Marta en el instituto.

Y eso es lo que han hecho hoy los 145 alumnos concentrados en la ciudad, hacer sonar el ukelele en diferentes espacios de la ciudad, porque el encuentro ha servido también para que conocieran Plasencia con unos guías turísticos de lujo, los alumnos del colegio de El Pilar.

Han visitado Torre Lucía, la Plaza Mayor, las catedrales, el conservatorio, el palacio del Marqués de Mirabel... Y después han disfrutado de una comida en la Isla y de un taller musical en el que han aprendido a tocar con el ukelele un tema de Manuel Carrasco. Porque todo es posible con este instrumento. Jazz, blues, rock, clásica, boleros... «y así a través de la interpretación musical, que les gusta mucho, vivir la música de manera integral», concluye Miriam García Aranzábal.

