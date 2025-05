Plasencia rinde homenaje a Flor Prieto, la primera diputada en el Congreso por la provincia cacereña

En una mañana marcada en buena parte por la lluvia y el viento, Plasencia ha rendido homenaje a la maestra y exconcejala socialista Flor Prieto, ... la primera mujer diputada por la provincia cacereña en el Congreso. Lo ha hecho en el parque Manuel Veiga, al lado de la calle Obispo Don Adán, en la que Flor Prieto reside y la que desde este viernes está dedicada a ella.

«Es un orgullo que te reconozcan, que una calle, que tu calle, tenga tu nombre; para mí es muy fuerte, estoy muy contenta y muy agradecida», ha declarado rodeada de su marido, sus hijos, familiares, amigos y compañeros de UGT y del PSOE, organizaciones en las que Flor Prieto ha trabajado desde su juventud.

Todo comenzó en 1979. «El Gobierno de turno nos quería quitar las becas para estudiar y yo la necesitaba para seguir con los estudios», ha recordado. «Hicimos una huelga estudiantil y contamos con el apoyo de UGT». El sindicado del que formó parte y con el que emprendió una «lucha política para cambiar la sociedad», en el convencimiento de que «desde la política se puede hacer» pero sin depender de ella. «Yo seguí el sabio consejo de mi padre, que me dijo que primero estudiara y que después me dedicara a la política, y creo en ello, hay que tener una profesión para depender de ella y no agarrarse al sillón», ha defendido esta mañana.

Con 19 años inició una lucha política y sindical, «marcada por mis principios y ligada a la educación, de la que nunca me he desvinculado», que le llevó a convertirse en la primera mujer que fue secretaria provincial de las Juventudes Socialistas, la primera mujer en ser secretaria comarcal de la UGT en Plasencia y la primera mujer en ser diputada en el Congreso por la provincia cacereña. Logros más que notables «cuando ni había muchas mujeres en los sindicatos y en los partidos y cuando los primeros puestos, entonces no había cuotas, estaban reservados a los hombres».

Su experiencia política continuó después como concejala en el Ayuntamiento, cuatro años como edil de Educación y otros tantos en la oposición. Pero sin dejar su profesión. «Yo tenía claro que me jubilaría como maestra en mi cole, en Miralvalle». Y así lo hizo en 2019. «Porque soy de las que piensan que hay que ir superando etapas, sin nostalgia, y que la renovación es precisa en todos los ámbitos».

Por su «liderazgo y compromiso» en un trabajo a lo largo de una vida para hacer mejor la sociedad, ha destacado su compañero y amigo Victorino Mayoral, y «por haber abierto puertas cuando estaban cerradas a cal y canto», ha ahondado el alcalde, Fernando Pizarro, Flor Prieto ha sido reconocida por Plasencia y su nombre permanecerá ligado para siempre a la ciudad.

Lo será porque así lo ha decidido el Gobierno local del PP, hecho éste que la exconcejala socialista ha querido agradecer al alcalde «por su generosidad». Y que Victorino Mayoral ha aplaudido «porque es un gesto -le ha dicho a Fernando Pizarro- que está por encima de las ideologías y que te horna, que reconcilia a la sociedad como la política en estos tiempos de turbulencia».