Plasencia renueva su compromiso social con la Semana de la ONCE

El Grupo Social ONCE Extremadura ha elegido este año a Plasencia para ser sede de la Semana de la ONCE en la región, que tiene ... como objetivo que la sociedad conozca a través de distintas actividades la labor social que la organización desarrolla en favor de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

A partir del lunes, en el centro de la ciudad, habrá un amplio abanico de actividades divulgativas, culturales y lúdicas, que tendrán su punto culminante en la gala de los Premios Solidarios 2023 que se celebrará en el Teatro Alkázar el 20 de septiembre a las 19.30.

Sin embargo, la programación comenzó ayer de forma simbólica. Lo hizo en forma de un 'desayuno a ciegas' que se celebró en la Escuela de Cocina y donde participaron una buena parte del equipo de gobierno y representantes de todos los cuerpos policiales. Como guías, responsables de la ONCE en la región, como Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura, y Sara Mejías, nueva delegada en Plasencia.

Un antifaz y algo tan cotidiano como un desayuno permitieron a las autoridades experimentar en sus propias carnes las dificultades de las personas con discapacidad visual para tomar un café, servirse a sí mismos el zumo, mojar un sobao o echar azúcar.

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, renovó el compromiso de la ciudad con la ONCE, que ya ha recibido un premio San Fulgencio. Por su parte, Fernando Iglesias reivindicó el papel de la ONCE en la sociedad: «Cada tres días, hay una persona en el entorno de Plasencia que es diagnosticado con problemas graves de visión».