Los bancos más deteriorados del parque de Los Pinos serán sustituidos. J. C. R.

Plasencia renovará sus parques con 343 nuevas unidades de mobiliario urbano

La inversión, de 130.000 euros, permitirá renovar paseos y zonas de descanso, con papeleras, bancos y once merenderos instalados en Los Pinos y en La Isla

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Plasencia se prepara para una renovación profunda de sus parques, barrios y espacios verdes. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la compra e instalación ... de 343 nuevas unidades de mobiliario urbano, una actuación que transformará la imagen y la funcionalidad de numerosos rincones de la ciudad. Bancos, merenderos y papeleras serán renovados o ampliados en más de una decena de zonas, desde los grandes parques hasta los barrios periféricos, con el objetivo de mejorar el disfrute ciudadano y «reforzar los itinerarios ecoturísticos»

