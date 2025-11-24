Plasencia renovará sus parques con 343 nuevas unidades de mobiliario urbano

Plasencia se prepara para una renovación profunda de sus parques, barrios y espacios verdes. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la compra e instalación ... de 343 nuevas unidades de mobiliario urbano, una actuación que transformará la imagen y la funcionalidad de numerosos rincones de la ciudad. Bancos, merenderos y papeleras serán renovados o ampliados en más de una decena de zonas, desde los grandes parques hasta los barrios periféricos, con el objetivo de mejorar el disfrute ciudadano y «reforzar los itinerarios ecoturísticos»

El proyecto, financiado con 130.000 euros de fondos europeos, no solo repondrá elementos deteriorados, sino que tratará de dotar a la ciudad de mobiliario más resistente, ecológico y adaptado al uso intensivo que reciben las áreas verdes. Una de las novedades más destacadas es la incorporación de mobiliario fabricado en plástico reciclado, un material que ofrece gran durabilidad, resistencia a la intemperie y, además, requiere prácticamente cero mantenimiento. Dentro de este grupo se encuentran los 25 bancos y los 11 merenderos que se instalarán en los dos pulmones verdes más emblemáticos de la ciudad: el parque de los Pinos y el parque de La Isla.

Estos bancos y mesas no solo son reciclados, sino también antigrafiti, resistentes a aceites y ácidos, y de secado rápido. Es un mobiliario concebido para durar sin perder estética, ni funcionalidad, ni color. Los Pinos recibirá 15 bancos y 3 merenderos, mientras que La Isla contará con 10 bancos y 8 merenderos.

A ellos se suman otros 90 bancos que se distribuirán por diferentes barrios de Plasencia. También serán de plástico reciclado y están diseñados para resistir la humedad y la corrosión, algo especialmente útil en zonas expuestas y parques con riego automático. Estos nuevos bancos llegarán a San Miguel, La Data, Rosal de Ayala, Miralvalle–Cañada Real, Los Mártires, Ciudad Jardín, Virgen de Guadalupe, Cotillo de San Antón, El Pilar, Los Monges y en Intramuros, que recibirá 13 unidades.

Con este reparto, casi todos los barrios de la ciudad verán mejoradas sus áreas de estancia, especialmente los que cuentan con paseos o zonas ajardinadas que necesitaban más puntos de descanso.

Más de 200 papeleras

El plan incluye además la instalación de 217 papeleras, una de las mayores renovaciones de estos elementos en los últimos años. La gran mayoría, 187 unidades, serán papeleras fabricadas en plástico reciclado y preparadas para bolsas de 50 litros. Las otras 30, de diseño semicircular y fabricadas en acero, se destinarán íntegramente a la zona intramuros, donde la afluencia de vecinos y turistas requiere materiales más robustos.

Las nuevas papeleras se repartirán por toda la ciudad: desde los parques de Los Pinos (20) y La Isla (23) hasta barrios como San Miguel, La Data, Ciudad Jardín o Virgen de Guadalupe. También se instalarán en espacios de tránsito como la plaza Puerto de Béjar. La intención es reforzar los puntos de depósito de residuos y facilitar una imagen más cuidada en las zonas de paso.

El mobiliario, que deberá incorporar placas con los escudos de las administraciones cofinanciadoras, contará además con dos años de garantía, y el adjudicatario tendrá dos meses para completar la instalación desde la firma del contrato. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 5 de diciembre.