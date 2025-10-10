Plasencia reivindica la figura de los mayores con los premios Abuelo Mayorga

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Consejo Asesor del Mayor del Ayuntamiento de Plasencia ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para optar a los premios Abuelo y Abuela Mayorga, con el que se pretende reivindicar la trayectoria de personas mayores con dedicación al servicio del desarrollo comunitario en las dimensiones sociales y culturales, humanitarias o solidarias de la ciudad de Plasencia. Este certamen cumple trece ediciones este año.

Se podrá proponer en este premio a cualquier persona mayor de 60 años residente en Plasencia o que haya tenido relación de compromiso con la ciudad, con independencia de su origen. Las candidaturas podrán ser propuestas por entidades o asociaciones de Plasencia, para lo que tendrán que aportar la justificación razonada de su solicitud.

Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el 17 de octubre y la entrega del premio tendrá lugar en un acto público que se celebrará el 21 de octubre a partir de las 12.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia. El acto estará presidido por Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad.