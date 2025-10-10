HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El salón de plenos acogerá la gala el próximo 21 de octubre. HOY

Plasencia reivindica la figura de los mayores con los premios Abuelo Mayorga

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Consejo Asesor del Mayor del Ayuntamiento de Plasencia ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para optar a los premios Abuelo y Abuela Mayorga, con el que se pretende reivindicar la trayectoria de personas mayores con dedicación al servicio del desarrollo comunitario en las dimensiones sociales y culturales, humanitarias o solidarias de la ciudad de Plasencia. Este certamen cumple trece ediciones este año.

Se podrá proponer en este premio a cualquier persona mayor de 60 años residente en Plasencia o que haya tenido relación de compromiso con la ciudad, con independencia de su origen. Las candidaturas podrán ser propuestas por entidades o asociaciones de Plasencia, para lo que tendrán que aportar la justificación razonada de su solicitud.

Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el 17 de octubre y la entrega del premio tendrá lugar en un acto público que se celebrará el 21 de octubre a partir de las 12.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia. El acto estará presidido por Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz
  8. 8 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  9. 9

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  10. 10 Badajoz celebra la creación de la universidad privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia reivindica la figura de los mayores con los premios Abuelo Mayorga

Plasencia reivindica la figura de los mayores con los premios Abuelo Mayorga