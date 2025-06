Plasencia refuerza el desbroce con un nuevo sistema de solicitud vecinal

El Ayuntamiento de Plasencia ha reforzado este verano su programa de salud ambiental con actuaciones intensivas en desinsectación, desratización y, especialmente, desbroce. Como novedad, ... el Consistorio ha implantado un nuevo sistema de solicitud vecinal para los desbroces, una medida que ha suscitado tanto elogios como críticas por parte de los representantes de los barrios.

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, explicó ayer que el objetivo principal de los trabajos es reducir el riesgo de incendios, mejorar la seguridad en los espacios públicos y mantener la salubridad en zonas verdes y solares urbanos. «Con la llegada del verano, reforzamos nuestras actuaciones medioambientales, y este año el desbroce es una prioridad. Lo estamos abordando en zonas estratégicas como parques, márgenes de caminos y barrios periféricos», afirmó.

Según Nisa, la principal novedad es que, desde esta temporada, el Ayuntamiento no planifica los desbroces únicamente desde la Brigada Verde, sino que los ciudadanos pueden solicitarlos directamente, detallando las parcelas o zonas afectadas. Este sistema pretende hacer más eficiente la intervención municipal y dar prioridad a las necesidades reales detectadas por los propios vecinos. «Este cambio se anunció públicamente y está pensado para responder con rapidez a peticiones concretas», añadió.

Sin embargo, no todos los vecinos han recibido esta modificación de forma positiva. Juan Benito, presidente de la asociación vecinal del barrio de Ciudad Jardín, lamentó que el nuevo sistema no haya sido comunicado de manera más directa: «Después de un año sin desbroces y múltiples llamadas al concejal, me entero de que había que solicitarlo porque se publicó en prensa. ¿Y los barrios que no tienen asociación o presidente? ¿Esos no se desbrozan? Es ilógico», criticó.

Benito también reclamó una mayor implicación del Ayuntamiento para garantizar una cobertura equitativa de este servicio: «La Brigada Verde debe desbrozar todo Plasencia, antes o después, no solo lo que se solicite».

Nisa aseguró que el nuevo procedimiento busca precisamente evitar omisiones y agilizar la respuesta: «Ningún barrio quedará desatendido. Si no llega una solicitud, actuaremos de oficio como en años anteriores. Pero tener avisos concretos nos permite ser más eficaces». También recordó que los desbroces se realizan en función del riesgo y del estado de cada zona, y que el calendario de intervenciones ya está en marcha desde mayo.

Además del desbroce, el Ayuntamiento ha intensificado los tratamientos de desratización y desinsectación. «Durante mayo y junio hemos actuado en más de 30 barrios y zonas clave como Puerta Berrozana, Ciudad Deportiva, Los Monjes o La Coronación. Estas intervenciones responden también a avisos vecinales, especialmente cuando se detectan insectos en imbornales tras los tratamientos, un fenómeno habitual que dura pocos días», explicó el concejal.

Respecto al control de plagas, Nisa destacó también algunas incidencias recientes, como la presencia de murciélagos en viviendas del centro: «Los murciélagos están protegidos por ley y no podemos intervenir directamente, pero orientamos a los vecinos para actuar conforme a la normativa. Si la situación se agrava, se informa al servicio de plagas de la Junta de Extremadura».