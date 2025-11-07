HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Caprita toma posesión como edil en el inicio del pleno protagonizado por una modificación presupuestaria. J. C. R.

Plasencia reducirá su deuda financiera a 20 millones de euros

Pizarro reivindica el «milagro de los panes y los peces» al pasar del 160% de endeudamiento en 2011 a un 50% previsto tras la operación financiera con el Sepei

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia cerrará el ejercicio con una deuda financiera cercana a los 20 millones de euros tras la aprobación de una modificación ... presupuestaria de casi siete millones destinada a amortizar préstamos y cancelar pagos pendientes con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei). La medida permitirá rebajar el coeficiente de endeudamiento municipal hasta el 50%, muy lejos –según el alcalde, Fernando Pizarro– del 160% existente cuando asumió el cargo en 2011.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  4. 4

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  5. 5

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  6. 6 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  7. 7

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  8. 8 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»
  9. 9 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  10. 10 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia reducirá su deuda financiera a 20 millones de euros

Plasencia reducirá su deuda financiera a 20 millones de euros