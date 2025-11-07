Plasencia reducirá su deuda financiera a 20 millones de euros

El Ayuntamiento de Plasencia cerrará el ejercicio con una deuda financiera cercana a los 20 millones de euros tras la aprobación de una modificación ... presupuestaria de casi siete millones destinada a amortizar préstamos y cancelar pagos pendientes con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei). La medida permitirá rebajar el coeficiente de endeudamiento municipal hasta el 50%, muy lejos –según el alcalde, Fernando Pizarro– del 160% existente cuando asumió el cargo en 2011.

Pizarro defendió que la reducción de deuda ha sido «constante y sostenida» durante sus mandatos y afirmó que lo logrado «solo puede explicarse como el milagro de los panes y los peces», en referencia al esfuerzo político y financiero que, aseguró, ha permitido mantener servicios, pagar nóminas y afrontar sentencias judiciales sin recortes estructurales. «Quien venga después de mí se encontrará una situación infinitamente mejor que la que heredamos», subrayó. Preguntado por su reelección en 2027, el alcalde respondió que su decisión es «personal» y que no corresponde debatirla «en un pleno municipal».

La modificación presupuestaria incluye 4,1 millones de euros para liquidar la deuda acumulada con el Sepei correspondiente a 2021, 2022 y 2023, así como 977.000 euros para cancelar uno de los créditos más costosos que aún permanecían vigentes. Además, el Ayuntamiento anticipará 2,4 millones para cubrir intereses derivados del litigio de las huertas de La Isla, lo que permitirá liberar gasto corriente en los próximos ejercicios.

El portavoz municipal, José Antonio Hernández, calificó la operación como «una decisión eficiente» porque «quita deuda cara y alivia los presupuestos futuros». Frente a las críticas de la oposición, insistió en que el remanente positivo del presupuesto de 2024 permite aplicar legalmente la amortización sin comprometer el funcionamiento de los servicios.

La oposición, sin embargo, cuestionó la gestión. El PSOE acusó al Gobierno local de «falsear los presupuestos» y actuar «como una comunidad de vecinos», mientras Unidas Podemos advirtió de que la operación «rompe la estabilidad presupuestaria» y obligará a elaborar un nuevo plan económico.

El expediente salió adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular y las abstenciones de Vox, PSOE y Unidas Podemos.