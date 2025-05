Plasencia reconoce a la jueza Alba Rodríguez Machado por su trabajo contra la violencia machista

ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 25 de noviembre 2021, 13:45 Comenta Compartir

Emocionada y aguantándose las lágrimas, la jueza que se ocupa en Plasencia de los casos de violencia de género, Alba Rodríguez Machado, ha agradecido el reconocimiento que el Ayuntamiento le ha entregado esta mañana por el trabajo que desde diciembre de 2018 viene haciendo en la lucha contra el maltrato a las mujeres.

Un reconocimiento que ella ha extendido a «todos los que trabajamos en el juzgado de violencia de género, que es mi casa porque es un regalo poder trabajar con personas con vocación de servicio público, con calidad humana y profesional». De personas, ha destacado, que como ella trabajan «por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria».

Y un trabajo imprescindible el que se lleva a cabo desde el juzgado de primera instancia e instrucción número 4, el que tiene competencias en violencia de género, «para llegar allí donde no ha llegado la educación», ha dicho la jueza. Motivo por el que, desde su punto de vista, en una ciudad «en la que hay recursos suficientes» para hacer frente a la violencia machista, «es indispensable que continúe la formación de quienes trabajamos en la administración de justicia y la educación de las futuras generaciones».

Alba Rodríguez Machado ha protagonizado el acto institucional con el que Plasencia ha celebrado esta mañana el 25 de noviembre, el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, y en el que han participado todos los grupos políticos del Ayuntamiento, trabajadores de la justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad y numerosos colectivos sociales. Una presencia, ha destacado el alcalde, Fernando Pizarro, que «representa la unidad de todos contra una lacra que no tiene ningún color político». Una unidad que debe continuar, también ha dicho, «porque no nos podemos permitir que otro año más en este acto escuchemos los nombres de las mujeres asesinadas». Los que se han escuchado esta mañana en recuerdo de quienes ya no están «pero cuyas muertes no pueden ser en balde».

Por ellas también esta tarde Plasencia saldrá a la calle de la mano de la Plataforma Feminista, organizadora de la manifestación única con la que la ciudad expresará su rechazo a la violencia contra las mujeres y que saldrá a las 20 horas desde el parque de la Coronación.

