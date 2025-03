Plasencia reclama «volar en la misma dirección» con motivo del Día de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer no es sólo una ocasión para celebrar los avances conseguidos, sino también para reafirmar el compromiso de las instituciones ... con la eliminación de la discriminación de género en todas sus formas. Esa ha sido la reflexión que ha inspirado el acto central de las celebraciones del 8-M por parte del Ayuntamiento de Plasencia, que ha servido para proclamar a la diseñadora Emma Prieto y a la guardia civil Aurora Vicente como 'Mujeres extraordinarias 2024'.

Ante de la entrega de premios, la concejala de Igualdad, Mayte Díaz, leyó un manifiesto con motivo de este Día Internacional de la Mujer, una celebración que «aún es necesaria para continuar trabajando en pro de la igualdad entre mujeres y hombres».

Para la edil, continúan existiendo muchas brechas que impiden el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 14. «Es por ello que desde este Ayuntamiento no cesamos en nuestro trabajo. Desde la Concejalía de Igualdad como cara visible, pero también desde cada rincón de la institución pública, no escatimamos esfuerzos para hacer que la igualdad formal se reconocida en las leyes y se transforme en algo real y efectivo».

Mayte Díaz anticipó que el Ayuntamiento «seguirá apostando por recursos especializados y también por hacer posible la profesionalidad para que el derecho a la igualdad de oportunidades sea una realidad. Para ello, es necesario que hombres y mujeres, como las dos alas de un pájaro, nos movamos hacia la misma dirección».

Recordó a placentinas ilustres como Inés de Suárez o Leonor de Pimentel y «tantas otras de las que no se han trascendido sus nombres ni sus actos, pero también a nuestras coetaneas, a las que se atreven a romper techos de cristal, a conseguir sus sueños como Emma o adentrarse en mundos tan masculinizados como Aurora».

La diseñadora, en la recepción de su premio, quiso agradecer el apoyo que ha recibido, «tanto de mi familia como de este Ayuntamiento. Desde que en 2012 empecé con una tienda en la avenida de la Verla, he seguido luchando y cumpliendo las metas que me he ido proponiendo año a año».

Por su parte, la capitana Aurora Vicente reconoció que su carrera en la Guardia Civil no ha sido un camino fácil, «pero reconozco que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el sacrificio y la voluntad han merecido la pena y siguen mereciéndolas. Todavía sigue resonando en mi cabeza ese querer y poder que tantas veces me ha repetido mi madre a lo largo de la vida y que estoy segura de que en gran parte ha contribuido a que yo hoy pueda estar aquí».