Plasencia recibe 1,4 millones de euros para el nuevo vial del cementerio judío

El Ayuntamiento no ha logrado la totalidad de los fondos que había solicitado, pero sí los suficientes para hacer realidad el llamado vial del cementerio judío. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha dado a conocer este lunes la resolución definitiva del reparto de las ayudas del Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y ha concedido a Plasencia 1,4 millones de euros, de los 9,5 totales para 12 proyectos extremeños, para construir el nuevo vial.

Se trata de un proyecto que colea desde hace más de un lustro pero que ahora sí, con esta subvención, se ejecutará y hará posible la construcción de una nueva ronda interior que bordeará la necrópolis, para conectar el barrio de Río Jerte con el Berrocal. En el último tramo, que finalizará en una rotonda, irán aparcamientos y a lo largo del trayecto, en paralelo al vial, un carril bici y mobiliario y arboleda en sus acerados.

No obstante, la subvención recibida será insuficiente. No solo porque su coste inicial se situaba en 1,6 millones de euros, según el proyecto encargado a una empresa externa y dado a conocer por el equipo de gobierno, sino porque, además, tal como recientemente ha comunicado el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, se está llevando a cabo una revisión de este presupuesto con el objetivo de actualizar los precios y adecuarlos al mercado y así conseguir primero que la licitación no quede desierta y después se pueda ejecutar la obra.

De hecho, según la explicación de Hernández, la revisión se está realizando en todos los proyectos que el Ayuntamiento tiene en marcha, tal como han reclamado las organizaciones empresariales de la ciudad.

Además de este 1,4 millón de euros en la convocatoria de movilidad, el Ayuntamiento ha logrado también fondos europeos para realizar proyectos presentados a otras dos convocatorias: tres millones de euros de los 6.420.000 euros solicitados para sufragar planes de sostenibilidad turística y 212.000 euros, en este caso de los 322.000 euros pedidos, para acelerar la modernización del mercado de abastos. No ha obtenido fondos europeos en la cuarta convocatoria a la que ha concurrido para actuaciones en las áreas comerciales por un total de 510.000 euros.