HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Fernando Pizarro recibe el título de manos de Pedro José Román, presidente de la Federación Extremeña. AYTO.

Plasencia recibe un distintivo por su apoyo a las familias numerosas

Con el fin de reafirmar su compromiso, el Ayuntamiento trabaja para adaptar los tramos de consumo de agua a 690 hogares

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ha sido galardonado hoy con el prestigioso distintivo Municipio Profamilia, otorgado por la Federación de Familias Numerosas de Extremadura. Este ... reconocimiento posiciona a la ciudad como un referente regional en políticas familiares, ya que se convierte en el cuarto municipio extremeño en recibir este sello, tras Badajoz, Cáceres y Lobón. El acto de entrega contó con la presencia de Montserrat García, técnica de AFANortex; Pedro José Román Prieto, presidente de la Federación, y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  3. 3 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  6. 6 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy
  7. 7 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia
  8. 8

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9 Badajoz tendrá vuelos a Canarias a partir de 60 euros para viajar este 2026: hasta cuándo están disponibles
  10. 10

    La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia recibe un distintivo por su apoyo a las familias numerosas

Plasencia recibe un distintivo por su apoyo a las familias numerosas