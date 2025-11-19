Plasencia recibe un distintivo por su apoyo a las familias numerosas
Con el fin de reafirmar su compromiso, el Ayuntamiento trabaja para adaptar los tramos de consumo de agua a 690 hogares
J. C. R.
PLASENCIA.
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00
El Ayuntamiento de Plasencia ha sido galardonado hoy con el prestigioso distintivo Municipio Profamilia, otorgado por la Federación de Familias Numerosas de Extremadura. Este ... reconocimiento posiciona a la ciudad como un referente regional en políticas familiares, ya que se convierte en el cuarto municipio extremeño en recibir este sello, tras Badajoz, Cáceres y Lobón. El acto de entrega contó con la presencia de Montserrat García, técnica de AFANortex; Pedro José Román Prieto, presidente de la Federación, y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.
García destacó la histórica y «directa» colaboración del Consistorio desde 2004, sobre todo con una sede que permitió a la asociación profesionalizar sus servicios. Resaltó que Plasencia es el municipio con más bonificaciones para familias numerosas en toda Extremadura, incluyendo descuentos en el IBI, transporte urbano, piscinas, guarderías y tasas municipales. Además, se anunció la próxima cesión de nuevas instalaciones en el edificio Dolores Ibarruri. Por su parte, Román Prieto explicó que el distintivo es «el premio final a un largo recorrido», concedido tras un análisis técnico de 42 criterios.
El alcalde, Fernando Pizarro, agradeció el reconocimiento e insistió en que «las políticas familiares son esenciales para garantizar el futuro». Como prueba del compromiso, anunció que el Ayuntamiento trabaja para adaptar los tramos de consumo de agua a las 690 familias numerosas de la ciudad. El sello obliga al Consistorio a sostener y actualizar estas medidas de apoyo de forma anual.
