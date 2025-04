Plasencia se rebela en silencio contra la violencia machista

ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 25 de noviembre 2022, 21:33 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

Ni música ni gritos ni cánticos. Silencio absoluto en la manifestación por el 25 de noviembre en Plasencia para clamar por el fin de la violencia machista. Dos pancartas y 78 lápidas en recuerdo de las que ya no están.

«El silencio puede ser aparentemente una demostración de miedo, en este caso es una demostración de rebeldía», aclara Nuria López, al frente de la Plataforma Feminista de Plasencia, la organización que ha convocado la manifestación única que en la ciudad se ha celebrado este 25N para mostrar unidad en la repulsa y a la que se han sumado decenas de mujeres y hombres.

Un silencio que ha protagonizado el recorrido desde el parque de la Coronación hasta la plaza Mayor, donde se ha roto para nombrar «no a las 38 de las cifras oficiales, sino a las 78 mujeres que han sido asesinadas por hombres, fueran o no sus parejas», ha detallado Nuria López.

Sus nombres se han recordado en las lápidas que se han portado durante la manifestación y que después se han colocado bajo la fachada consistorial para que no queden en el olvido. Donde ha tenido lugar también la lectura del manifiesto y se han gritado las consignas que han marcado el 25N en Plasencia. «Somos la voz de las que ya no están, porque no estamos todas, faltan las asesinadas».

