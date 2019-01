Plasencia se quedará los domingos sin servicio de atención a los turistas Raúl Virosta Merino, en el centro de recepción de visitantes, que cerrará el próximo 24. :: d. palma El Gobierno local contratará durante seis meses a dos auxiliares de Turismo para evitar que se prolongue la situación ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Martes, 8 enero 2019, 08:03

La Oficina Municipal de Turismo (OMT) lleva desde diciembre cerrando los domingos por falta de personal. Pero hasta el próximo 24 la atención a los visitantes se sigue prestando a través del centro de recepción de la Puerta Talavera que el empresario Raúl Virosta Merino gestiona desde hace dos años en la ciudad.

Sin embargo, esta situación cambiará pronto. El próximo 24 se cumplen los dos años de contrato del centro de recepción del viajero del norte de Extremadura y, aunque hay opción de prórroga por otros dos años, Raúl Virosta ha decidido no continuar. «Han surgido nuevas oportunidades de negocio y hemos abandonado el centro recepción, porque no podemos atender a todo, no podemos mantenerlo abierto», explica el empresario.

Aun así asegura que han sido «dos años buenos los que hemos pasado» y confía en que otro gestor asuma el centro, «porque es un recurso fundamental para Plasencia y, por eso, es necesario que siga abierto tanto para la ciudad como para las comarcas, porque hay que continuar incidiendo en esta conexión». También, desde su punto de vista, es preciso que el Ayuntamiento potencie y apoye el centro de recepción de visitantes. «Aunque esté gestionado por una empresa privada, no puede tratarse, en cualquier caso, de una oficina ajena a la estrategia turística de la ciudad».

«No ha habido candidatos para cubrir las plazas en el marco del Plan de Empleo y Experiencia»

Mantiene, además, que la viabilidad con una gestión correcta también es posible: «Nosotros hemos logrado mantener a una persona contratada a jornada completa durante los años en los que hemos mantenido abierto el centro de recepción».

Pero a partir del 24 y hasta que el recurso se vuelva a sacar a licitación, y se encuentre por tanto un nuevo gestor que se ocupe de él, lo cierto es que Plasencia carecerá de esta atención. Mientras, la Oficina Municipal de Turismo continuará dando servicio a los visitantes, pero no los domingos.

El motivo es que desde el pasado mes diciembre solo son tres, en lugar de cinco, las personas que trabajan en la OMT, porque el Ayuntamiento no ha encontrado candidatos para las dos plazas de auxiliares turísticas que se han ofertado dentro de Plan de Empleo y Experiencia, que hace posible contratos anuales de noviembre a noviembre. Por eso, desde que el pasado noviembre finalizó el último contrato, ambas plazas permanecen vacías.

«En esta ocasión, además de tratarse de parados de larga duración y contar con un B2, decidimos aplicar el criterio de discapacidad a estas dos plazas, como a las de auxiliares administrativos y de biblioteca, por ejemplo, por tratarse de puestos que requieren menos esfuerzo físico», explica la concejala de Recursos Humanos, Sonia Grande. «Y no ha habido candidatos con estos requisitos para las plazas de auxiliares de Turismo».

Por eso, con el fin de resolver la situación cuanto antes y evitar que Plasencia se quede mucho tiempo sin servicio de atención a los turistas los domingos, el Gobierno local ha decidido destinar fondos propios a la contratación durante seis meses de estos auxiliares. «Se están preparando las bases, el objetivo es solicitar candidatos al Sexpe y elegirlos por concurso de méritos, porque entendemos que es la fórmula más ágil, pero aún no está cerrada», zanja la edil popular.