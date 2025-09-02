Plasencia se queda sin Día de Extremadura

Plasencia no podrá celebrar este año el inicio del curso político con el intercambio de banderas, que tiene lugar en la glorieta de las Víctimas ... del Terrorismo y que se había convertido en tradicional en los últimos años. Al menos, no lo ha podido hacer el primer día hábil de septiembre, como estaba previsto. La ceremonia que desde 2022 marcaba el arranque del ejercicio político, con el arriado de la bandera de España y el izado de la extremeña, no podrá realizarse en esta ocasión debido a un contratiempo técnico: el mástil se encuentra roto desde hace varias semanas y todavía no ha sido reparado.

El desperfecto no solo rompe con una costumbre reciente pero simbólicamente potente, sino que hará esperar a la ciudad para volver a ver una imagen que había adquirido protagonismo en las vísperas del Día de Extremadura. El relevo de banderas se había consolidado como un gesto cargado de identidad, capaz de atraer a vecinos, autoridades y a la escuadra de gala de la Policía Local.

En un primer momento fue la propia bandera de España la que tuvo que ser retirada hace tres meses, tras quedar seriamente deteriorada por los fuertes vientos registrados entre mayo y junio. Se trata de una enseña de 73 metros cuadrados, de gran complejidad para su manejo, que solo puede ser instalada o sustituida por la empresa homologada que colocó la infraestructura.

Posteriormente se comprobó que no solo la tela estaba dañada, sino también el mástil, lo que imposibilita el izado de cualquier bandera en condiciones de seguridad. Ese es, en realidad, el motivo principal por el que este año no se celebrará el relevo.

El Ayuntamiento de Plasencia ha explicado que la reparación no ha podido llevarse a cabo durante agosto porque la empresa de mantenimiento estaba de vacaciones. De este modo, los trabajos se han visto pospuestos y, según fuentes municipales, se acometerán «entre esta semana y la siguiente».

La suspensión del acto resulta llamativa porque la ceremonia se había convertido en un ritual cargado de simbolismo. En 2022, la Policía Local impulsó por primera vez la iniciativa: una veintena de agentes, incluida la escuadra de gala, participaron en el izado de la bandera de Extremadura, mientras sonaba el himno autonómico y decenas de vecinos acompañaban la escena con aplausos. La enseña regional, de 7 metros de ancho por 10 de largo, permaneció ondeando en la rotonda durante todo septiembre como homenaje a la comunidad.

La rotonda de La Coronación se transformó así en escenario de un acto sencillo pero solemne, que enlazaba el arranque del curso político con la celebración del Día de Extremadura. Con el mástil a la espera de reparación, se confía conmemorar este acto más adelante.

La ausencia de la enseña nacional fue objeto de debate en el último pleno municipal. El portavoz de Vox, Álvaro Sánchez Ocaña, preguntó al alcalde, Fernando Pizarro, por los motivos de la retirada y por la fecha en la que volvería a ondear. «La bandera, por las inclemencias del tiempo, tuvimos que retirarla para labores de mantenimiento. Solo la empresa homologada que colocó el mástil puede realizar esas tareas, porque se trata de una bandera de gran tamaño. Se repondrá en cuanto finalicen los trabajos», dijo Pizarro, que recordó que son contadas las ocasiones en las que la enseña nacional ha estado ausente en la entrada de la ciudad y que siempre se ha debido a cuestiones de seguridad o de sustitución del material.