HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La bandera de Españalleva casi tres mesessin ondear enLa Coronación. J. C. R.

Plasencia se queda sin Día de Extremadura

Acto conmemorativo. ·

Un problema con la bandera nacional y, posteriormente, otro con el mástil han aplazado la ceremonia previa al 8 de septiembre

Juan CarlosRamos

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:20

Plasencia no podrá celebrar este año el inicio del curso político con el intercambio de banderas, que tiene lugar en la glorieta de las Víctimas ... del Terrorismo y que se había convertido en tradicional en los últimos años. Al menos, no lo ha podido hacer el primer día hábil de septiembre, como estaba previsto. La ceremonia que desde 2022 marcaba el arranque del ejercicio político, con el arriado de la bandera de España y el izado de la extremeña, no podrá realizarse en esta ocasión debido a un contratiempo técnico: el mástil se encuentra roto desde hace varias semanas y todavía no ha sido reparado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  4. 4

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  5. 5 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  6. 6 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  7. 7 Intervenidos en Badajoz más de dos kilos de droga ocultos en una rueda de repuesto
  8. 8 La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo
  9. 9 Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio
  10. 10 Un hombre encapuchado atraca una tienda de Olivenza y se lleva 530 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia se queda sin Día de Extremadura

Plasencia se queda sin Día de Extremadura