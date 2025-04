Plasencia se prepara para liderar la recuperación del tren Ruta de la Plata

Plasencia será el escenario el sábado de un encuentro que busca presionar al Gobierno para reactivar la línea ferroviaria de la Ruta de la ... Plata, un trayecto que conectaría el oeste peninsular desde Plasencia hasta Astorga, en León. Se espera una gran afluencia de instituciones y colectivos a este evento, considerado crucial para la vertebración de los territorios y como un medio estratégico no solo para el desarrollo socioeconómico y la conectividad de la España vaciada.

El encuentro, impulsado por la asociación ciudadana Manifiesto X Plasencia, junto con el Corredor Oeste y la Cámara de Comercio de Cáceres, tiene como objetivo central exigir la recuperación del tramo ferroviario de la Ruta de la Plata.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana en el Auditorio Santa Ana, donde representantes políticos, sindicales, empresariales y miembros de plataformas ciudadanas debatirán sobre la importancia de esta infraestructura. La jornada concluirá con una manifestación que partirá a las 13.00 horas desde la estación de tren de Plasencia hacia la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto.

El evento no ha estado exento de controversias. Un total de 17 colectivos se han desmarcado de la convocatoria mediante un comunicado en el que expresan su descontento por no haber sido incluidos en la organización de la jornada. Entre los firmantes se encuentran organizaciones como el Movimiento Tren Ruta de la Plata y la Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril, que afirman que no se ha dado «ni voz ni voto a los movimientos sociales históricos en defensa del tren ni a otras entidades empresariales o sindicales».

Han criticado que el acto carece de la pluralidad necesaria para representar a todos los sectores de la sociedad. Además, han reivindicado un ferrocarril que sea «público, social y sostenible», con la capacidad de reactivar tanto social como económicamente unas zonas que consideran históricamente abandonadas.

Durante la presentación del evento, Raúl Iglesias, secretario de la Cámara de Comercio de Cáceres, destacó la importancia de que esta jornada se celebre en Plasencia: «Es de justicia que este corredor ferroviario se recupere para paliar el déficit crónico de infraestructuras que sufre esta región».

Por su parte, Miguel Coque, presidente de Manifiesto X Plasencia, defendió la reapertura del corredor por razones económicas, sociales, demográficas y ambientales. Reclamó también que el encuentro no tenga signo político y que sea «sin banderas».