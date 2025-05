Plasencia pide a las personas sin hogar que se empadronen para poder acceder a las ayudas

El Ayuntamiento de Plasencia, a través del Área de Servicios Sociales, ha hecho un llamamiento a las personas en situación de sinhogarismo para que se ... empadronen en la ciudad, un requisito indispensable para acceder a las ayudas sociales disponibles. David Calvo, concejal de Servicios Sociales, ahondó ayer en la situación actual y detalló los esfuerzos que se están realizando para atender a este colectivo, aunque subrayó que, sin el empadronamiento, la intervención administrativa se ve limitada.

«Para que podamos prestar ayuda de forma eficaz y oficial, es necesario que las personas estén empadronadas en la ciudad. Esta es una condición imprescindible para acceder a los recursos y a las ayudas disponibles. Sin el empadronamiento, lamentablemente, no podemos intervenir de manera administrativa y activar todos los mecanismos de ayuda», explicó Calvo. Esta situación lleva a que muchas personas recurran a la mendicidad para subsistir, ya que, al no estar registradas, quedan fuera del sistema de protección social.

Actualmente, el Ayuntamiento realiza un seguimiento activo de 16 personas en situación de calle, una cifra que ha disminuido respecto a las 26 registradas hace año y medio. De ellas, dos han logrado acceder a ayudas habitacionales temporales, lo que demuestra que, dijo Calvo, cuando existe una demanda clara de apoyo, es posible avanzar. Sin embargo, el concejal reconoció que, en muchos casos, la falta de solicitud expresa de ayuda dificulta la intervención.

La Concejalía de Servicios Sociales visita cada 15 días a los afectados para evaluar su situación y ofrecer alternativas

Uno de los principales desafíos es un nuevo perfil de personas sin hogar: aquellas que tienen pequeños ingresos, insuficientes para alquilar una vivienda, pero que tampoco cumplen los requisitos para recibir ayudas básicas. Además, muchas de ellas no están empadronadas en Plasencia y se resisten a regresar a sus localidades de origen, donde sí podrían recibir asistencia: «Nosotros se lo decimos: si estás, por ejemplo, en Malpartida, acude a Malpartida, porque es desde el punto de atención básica de servicios sociales en Malpartida donde te pueden ayudar. Pero no quieren. Ahí no podemos hacer nada».

Para abordar esta problemática, el Ayuntamiento mantiene un contacto periódico con estas personas. «Vamos cada 15 días a verlos, para ver si su situación ha cambiado, si alguno ha cambiado de opinión, para hacerles un seguimiento», explicó el edil. Además, se ha reforzado la coordinación con otros recursos, como el centro de acogida de Cáritas, el comedor social y, más recientemente, el equipo de salud mental. «Por desgracia, hay mucha gente con enfermedades mentales en la calle, y hay que hacerles el seguimiento», añadió.

El comedor social sigue siendo un recurso fundamental para garantizar una alimentación básica a quienes más lo necesitan, aunque no todas las personas que lo utilizan carecen de hogar. «Las personas usuarias se encuentran en situación de exclusión residencial. Muchos lo usan diariamente y otros porque están de paso un par de días», precisó ayer Calvo.

Otro problema recurrente es el consumo de sustancias entre algunas personas sin hogar. «Muchos usan el alcohol para dormir y no pasar frío, pero luego eso se cronifica», explicó el concejal. Aunque se les ofrece la posibilidad de ingresar en comunidades terapéuticas, las listas de espera son largas y muchos no cuentan con apoyo familiar para costear tratamientos privados.

Pese a las dificultades, Calvo reiteró el compromiso del Ayuntamiento con este colectivo: «Seguimos trabajando día a día para garantizar una atención integral, coordinada y respetuosa. Sabemos que no es una tarea fácil ni inmediata, pero nuestro compromiso es firme y constante».