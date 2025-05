Plasencia ofrece asesoramiento jurídico gratuito a las mujeres víctimas de violencia de género

'Hay salida a la violencia de género'. Ese ha sido el lema elegido por el Ayuntamiento para poner nombre a una guía de recursos ... locales destinados a orientar a las mujeres sobre las opciones que tienen a su alcance si lo necesitan. Lo ha presentado en rueda de prensa Maite Díaz, concejala de Igualdad.

Entre sus páginas, hay un decálogo de recomendaciones en casos de violencia y un recordatorio de los recursos físicos y humanos que tienen las mujeres a su disposición en Plasencia: Oficina de Igualdad y Violencia de Género, Punto de Atención Psicológica, Servicio de Familia y Menores de la Policía Local, Agente de Igualdad en el empleo del SEXPE, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) y la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos. En todas se especifican sus funciones, objetivos, modelo de actuación y fases a seguir.

Y a todas estas herramientas, como ha explicado Maite Díaz, hay que sumar una nueva y largamente esperada. Se trata de un punto de asesoramiento jurídico, bajo la tutela de una abogada, que ha empezado a atender desde la semana pasada a mujeres que piden consejo o ayuda en materia de violencia de género, de igualdad o de trámites de divorcio. De momento, corre a cargo de recursos del Ayuntamiento, a la espera de que la Junta de Extremadura comunique su plan de actuación en este asunto.

«También les pedimos que se reabran las seis viviendas de estancia temporal para víctimas de violencia de género, porque son muy necesarias», ha insistido la concejala de Igualdad.

La edil también ha aprovechado su comparecencia hoy para responder a las concejalas de Unidas Podemos, que han reclamado a Intervención las cuentas de Igualdad desde 2019 a 2023 para ver si los recursos públicos se han ejecutado de manera correcta, «porque el feminismo no es una fiesta constante», argumentaron Mavi Mata y Elena Mejías.

«Aquí no hay ninguna fiesta. Aquí solo hay trabajo y compromiso desde el minuto 1, con una continua formación laboral, porque la igualdad es algo que me apasiona», les ha respondido este jueves Maite Díaz. «En cuanto a los gastos, estoy encantada de explicarlos cuando sea necesario, porque soy contable y hablo con el interventor todos los días. Lo que no se puede hacer es demagogia, hay que demostrar que en esta lucha estamos unidas, demostrar un poco de sororidad», ha añadido.

Por último, respecto a la ludoteca reclamada por Podemos, que ha pedido que se pusiera en marcha ya esta Semana Santa para facilitar su objetivo, que es la conciliación, Maite Díaz dice que «hablo con todos los padres, uno por uno, y nos piden que se abra de agosto a diciembre». No obstante, ha matizado que «este año abriremos un poco antes».