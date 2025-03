Plasencia mantiene «por el momento» la San Silvestre y la cabalgata de Reyes

La cabalgata de Reyes no pasará el próximo 5 de enero por la Plaza Mayor.

Ante el aumento de los contagios y la petición del consejero de Sanidad a los ayuntamientos para que evalúen si deben o no mantener las actividades navideñas, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, afirma que en la ciudad se mantendrán por el momento, «porque no hay restricciones y están diseñadas para evitar las aglomeraciones».

Son especialmente tres las actividades en las que se podrían producir estas aglomeraciones en Plasencia: las cañas de Nochebuena, la San Silvestre y la cabalgata de Reyes.

Respecto a las cañas, «yo no tengo capacidad para suspenderlas», ha dejado claro el primer edil placentino. «Hemos diseñado un dispositivo con la Policía Local y la Policía Nacional para vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y eso es lo que vamos a hacer; además, con el dron se controlarán los espacios en los que habitualmente se pueden producir concentraciones, como es el caso de San Esteban y Patalón, y se cerrará el acceso a estas zonas si hay aglomeraciones».

En cuanto a la San Silvestre, «se trata de una carrera popular y benéfica al aire libre y entendemos, por tanto, que cumpliendo con todas las medidas de seguridad no habrá problema». Y la cabalgata de Reyes, «la hemos diseñado con un recorrido circular de muchos kilómetros y hemos eliminado del mismo la Plaza Mayor, donde tradicionalmente se producían las aglomeraciones».

Por tanto, ha resumido Fernando Pizarro, «hoy por hoy las actividades navideñas se mantienen en Plasencia; si la situación cambia a lo largo de los próximos días, tomaremos otras decisiones». No obstante, el alcalde critica que «quienes tienen que decidir y tienen las competencias para ello no lo hagan y nos pidan a los ayuntamientos que tomemos esas decisiones». Para Fernando Pizarro, «si las autoridades sanitarias, las del Gobierno y la Junta, consideran que los datos que tenemos no justifican las restricciones, para nosotros tampoco».