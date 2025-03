Plasencia llega a Navidad sin test en las farmacias ni puntos de cribado masivos

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Viernes, 24 de diciembre 2021, 09:19 Comenta Compartir

Hacerse un test de antígenos en la ciudad para saber si se es o no positivo antes de los encuentros familiares de estas fechas es más que complicado en Plasencia. En la ciudad apenas hay test en las farmacias y el SES no ha habilitado ningún punto de cribado al que acudir. Hay quienes lo intentan en el pabellón escuela de La Data, donde solo se realizan test y PCR a personas citadas bien porque tengan síntomas o porque sean contactos estrechos de positivos, y donde en los últimos se han formado grandes colas dado el aumento constante de los contagios que se está produciendo. No en vano, la incidencia acumulada ha pasado de 90 casos a los 541 a los 14 días en solo dos semanas y la ciudad ha entrado ya en riesgo muy alto.

El pabellón escuela de La Data ha funcionado como punto de cribado en las anteriores olas, de tal modo que cualquier persona, en el horario establecido, podía ir a realizarse una prueba covid. El SES decidió cerrarlo cuando la situación de la pandemia mejoró de forma notable, y el recurso apenas era utilizado, y hasta la fecha no lo ha vuelto a abrir.

«Esto es un caos, los ciudadanos no son responsables pero nosotros no damos abasto», denuncian los sanitarios. «Es incomprensible que ante el aluvión de contagios que se están dando, y que no comenzaron ni mucho menos ayer, no se hayan reforzado los equipos y no se hayan puesto a disposición de los ciudadanos todos los recursos disponibles». Un déficit de respuesta por parte de las autoridades a la situación actual que está motivando las quejas de los ciudadanos hacia los sanitarios que, insisten, «no somos tampoco los responsables». Urgen por eso que se refuerce el personal de los centros de salud y que se habiliten puntos para hacer cribados masivos en la ciudad.

El SES recuerda que el consejero de Sanidad ha anunciado que habrá cribados en las diferentes localidades. En el caso de Plasencia señala que se está estudiando la mejor forma de llevarlos a cabo, pero por el momento no hay fecha ni lugar.