¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Plasencia lanza la campaña ‘Compra, Rasca y Gana’ para impulsar el comercio local

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Plasencia ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña ‘Compra, Rasca y Gana’, una iniciativa destinada a fomentar las compras en el comercio local y premiar la fidelidad de los consumidores.

La campaña se desarrollará del 1 al 21 de noviembre con la participación de más de cuarenta establecimientos de distintos sectores, como moda, librerías, ópticas, peluquerías o centros de belleza. Por cada compra, los clientes recibirán una tarjeta ‘rasca’ con la que podrán obtener descuentos, regalos o vales de hasta 100 euros, sumando más de 3.000 euros en premios.

La concejala de Comercio, Belinda Martín, ha animado a los vecinos a adelantar sus compras navideñas y «mantener el dinero en la ciudad». Según destacó, la campaña busca «reforzar el comercio de proximidad como motor económico y social de Plasencia».

Las bases y el listado de comercios participantes pueden consultarse a través del código QR disponible en los carteles oficiales y en la web municipal.

