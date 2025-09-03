HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fachada del CEIP Inés de Suárez, en el parque de La Coronación de Plasencia. J. C. R.

Plasencia inicia la transformación energética de tres colegios públicos

El Ayuntamiento acaba de adjudicar la redacción del proyecto de los centros de Inés de Suárez, Miralvalle y San Miguel, donde se invertirá casi medio millón de euros

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:50

El Ayuntamiento de Plasencia ha iniciado la transformación energética de tres colegios públicos de la ciudad: Inés de Suárez, Miralvalle y San Miguel. Esta ... iniciativa, que acaba de superar su primera fase formal con la adjudicación el pasado 29 de agosto de los servicios técnicos necesarios, representa un paso crucial en la modernización del patrimonio municipal y en el avance hacia la sostenibilidad energética.

