Plasencia inicia la transformación energética de tres colegios públicos

El Ayuntamiento de Plasencia ha iniciado la transformación energética de tres colegios públicos de la ciudad: Inés de Suárez, Miralvalle y San Miguel. Esta ... iniciativa, que acaba de superar su primera fase formal con la adjudicación el pasado 29 de agosto de los servicios técnicos necesarios, representa un paso crucial en la modernización del patrimonio municipal y en el avance hacia la sostenibilidad energética.

La junta de Gobierno local aprobó, en su sesión del 31 de julio, la contratación del arquitecto César González Pérez para la redacción de los proyectos de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, por un importe de 17.932,20 euros. Con esta decisión se pone en marcha el proceso técnico previo al inicio de las obras. El plazo para entregar los proyectos ejecutivos es de un mes, contado a partir de la adjudicación definitiva realizada el 29 de agosto. Este requisito responde a las condiciones de la subvención de 418.544,94 euros otorgada por la Junta de Extremadura y cofinanciada en un 80% con fondos FEDER de la Unión Europea.

Los trabajos proyectados abarcarán intervenciones integrales en los tres centros educativos, comenzando por la mejora de la envolvente térmica de los edificios. Esto incluirá el aislamiento de fachadas y cubiertas con materiales de alta eficiencia, la sustitución completa de carpinterías exteriores por modelos con rotura de puente térmico y la instalación de doble acristalamiento en todas las ventanas. Estas medidas permitirán reducir significativamente las pérdidas energéticas y mejorarán notablemente el aislamiento acústico de las aulas, creando entornos más confortables para el aprendizaje.

Sistemas de climatización

En el ámbito de las instalaciones, el proyecto contempla la modernización de los sistemas de climatización mediante la implantación de equipos de mayor rendimiento energético, la sustitución integral de la iluminación existente por tecnología LED de bajo consumo, y la preinstalación de infraestructuras que faciliten la futura incorporación de energías renovables, particularmente energía solar fotovoltaica. Estas actuaciones se complementarán con mejoras en los sistemas de gestión energética que permitirán optimizar el consumo y monitorizar los resultados.

El carácter integral del proyecto responde a los objetivos marcados por el Programa FEDER 2021-2027, buscando no solo el ahorro energético sino también la reducción de emisiones contaminantes y la creación de espacios educativos más saludables. Se estima que las intervenciones permitirán reducir en más de un 40% el consumo energético actual de los centros, lo que se traducirá en un importante ahorro económico anual para las arcas municipales y en una considerable disminución de la huella de carbono.

Una vez entregados los proyectos de ejecución, el Ayuntamiento procederá a licitar las obras de reforma, que deberán ejecutarse bajo la dirección técnica del arquitecto adjudicatario. Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia global de transición energética del consistorio placentino, que prevé extender este tipo de intervenciones a otros edificios municipales en los próximos años.