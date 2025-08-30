Plasencia impulsa la inserción laboral de 60 personas en riesgo de exclusión Los participantes accederán a cursos formativos y contratos temporales gracias a un programa integral de orientación y capacitación social

Alumnos de la primera edición del programa Crisol, que echó a andar en el año 2019.

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Sábado, 30 de agosto 2025, 15:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia está a punto de culminar el proceso de selección de la edición de este año del programa Crisol-Formas, que brindará inserción laboral a 60 personas a través de distintos cursos y proyectos formativos. Esta iniciativa, orientada a mejorar la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social, combina formación profesional, experiencia laboral y acompañamiento individualizado.

Más de un centenar de aspirantes participaron en la primera fase, que concluyó con la segunda prueba celebrada el pasado miércoles en el edificio de Servicios Sociales, coordinada por los técnicos del programa, personal del Sexpe y representantes de las entidades colaboradoras. Ayer se dieron a conocer los candidatos que optan a una de las 60 plazas disponibles, y tras el periodo de alegaciones, las listas definitivas estarán accesibles alrededor del 5 de septiembre.

Los seleccionados comenzarán su formación entre el 15 y el 18 de septiembre. Las resoluciones podrán consultarse en las oficinas del Sexpe, en la sede municipal de Crisol y en la entidad formadora correspondiente.

El programa, impulsado por la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), se desarrolla en zonas urbanas desfavorecidas de municipios de más de 20.000 habitantes, como Plasencia. Su principal objetivo es ofrecer una respuesta integral que combina formación, orientación individualizada y experiencia laboral, y que fomenta la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza.

En Plasencia, la selección de candidatos se ha llevado a cabo durante los meses de julio y agosto a través del programa Crisol municipal, activo desde 2019 en las zonas de La Data, Polígono La Data, San Miguel, San Lázaro y, más recientemente, avenida de España. Los candidatos fueron derivados desde los servicios sociales municipales y evaluados por los técnicos del programa conforme a los requisitos establecidos.

La ciudad contará con cuatro proyectos Crisol-Formas, cada uno con 15 participantes, que sumarán un total de 60 beneficiarios. Durante seis meses, los participantes recibirán formación con contraprestación económica y, al finalizar este periodo, podrán acceder a un contrato laboral de tres meses.

Los proyectos previstos abarcan diferentes áreas: 'Creciendo por el Empleo', 'Trabajando por el Empleo' o 'Apoyando el Empleo Joven y Sostenible II: Capacitación en Operaciones Auxiliares de la Industria Textil y de la Piel', centrado en la formación para actividades auxiliares.

Más allá de la capacitación profesional, Crisol se concibe como una herramienta de transformación social que promueve la participación activa, el empoderamiento de los participantes y la integración comunitaria mediante actuaciones colectivas que refuerzan la cohesión social y fomentan la colaboración entre empresas, asociaciones y vecinos.

El programa Crisol ofrece itinerarios de inserción sociolaboral tanto individuales como grupales. Su objetivo es apoyar a personas de entre 16 y 65 años que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, a través de formación, acompañamiento y oportunidades de empleo.