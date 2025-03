Plasencia estudiará la continuidad de la Feria de la Tapa por la baja participación

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado que estudiará la continuidad de la Feria de la Tapa, que este año alcanza su 18ª edición, debido a ... la baja participación de los bares y restaurantes de la ciudad en el certamen. En la edición de este año, que se celebra desde este miércoles y hasta el sábado, solo hay once inscritos, de los que nueve son concursantes.

Este número contrasta con las cifras de las primeras ediciones, que llegaba a rondar la cuarentena. Tomando como referencia el año previo al covid, la inscripción fue de 29 bares y restaurantes.

«Vamos a barajar si el próximo año damos continuidad o proponemos otro tipo de feria. Yo he preguntado a algunos bares y me han dicho que no necesitan la feria», se sinceraba Belinda Martín en la presentación de la programación de la Feria de la Tapa.

La concejala reconocía el declive del evento, pero también que su delegación ha puesto todo de su mano para realzar la trascendencia de esta feria que nació en el año 2004: «Siempre consensuamos el formato y las bases con los dueños de los bares y los restaurantes y lo hacemos como ellos lo solicitan (...) No podemos obligar a nadie a que participe. Nosotros hacemos la convocatoria y hacemos las cosas según ellos nos piden, pero hay gente que no va a las reuniones y no somos adivinos para saber qué quieren».

Con este escenario, poco alentador, Belinda Martín no descarta dar un cambio de rumbo a este evento gastronómico: «Queremos hacer una feria de calidad. Una vez que pase este año, nos sentaremos, pensaremos y valoraremos qué queremos hacer para el año que viene. A lo mejor, en vez de hacer la Feria de la Tapa, igual proponemos otra cosa».

18ª edición

La programación de la 18ª edición de la Feria de la Tapa arranca hoy con el concurso en Escuela de Cocina. Se celebrará de 09.00 a 12.00 y participarán Hotel Boutique Los Álamos, Xodó, Parada de la Reina, Bar Español, Restaurante Gredos, Casa Tomás, Cafetería Bari, Restaurante Plaza 30 y el Parador de Plasencia, que por primera vez se inscribe en la Feria de la Tapa.

Los hosteleros deberán presentar una tapa elaborada con productos regionales de temporada ante un jurado profesional, que estará compuesto por Jesús Fragua, ex director de la Escuela de Cocina; Ruth Vicente, chef y dueña de 'Al Norte' de Jarandilla de la Vera; Ana Viciosa, de 'A Fuego Lento' de Hervás; Gonzalo Serrano, de restaurante 'Tápara' de Cáceres; y Víctor Gallego, chef del hotel rural Aura del Jerte.

Para el público, la feria se celebrará del jueves al sábado, en horario de 13.00 a 15.00 y de 20.30 a 22.30. Los establecimientos concursantes (más El Pensador I y La Pitarra del Gordo) ofrecerán una única tapa consensuada por un precio de 2,50 euros.

También en la Plaza Mayor, el viernes por la mañana, la Escuela de Cocina montará un stand informativo en el que se repartirán dulces elaborados por los alumnos, así como información de la propia escuela.