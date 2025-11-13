Plasencia estudia confinar las aves del parque de Los Pinos ante la amenaza de gripe aviar El Ayuntamiento analiza medidas preventivas y traslada un mensaje de tranquilidad mientras evalúa cómo proteger a los animales

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia analiza posibles medidas para proteger a las aves del Parque de los Pinos ante la amenaza de la gripe aviar. Aunque la ciudad no estaba incluida inicialmente en el decreto autonómico sobre zonas afectadas, el Consistorio ha decidido actuar con prudencia y estudiar la posibilidad de confinar temporalmente a las especies más vulnerables.

Durante los últimos días se han mantenido diversas reuniones entre los servicios municipales, la Concejalía de Medio Ambiente, la empresa encargada del mantenimiento de los jardines y el veterinario de zona para evaluar la situación. El objetivo es garantizar la custodia y el bienestar de los animales del parque, especialmente de patos y pavos, que conviven en un entorno semiurbano y en libertad.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha explicado que se está trabajando en la búsqueda de espacios adecuados dentro del propio parque que permitan mantener a las aves protegidas y sin contacto con especies silvestres que puedan portar el virus. Esta labor, ha señalado, no es sencilla, ya que el parque es un espacio amplio y abierto en el que las aves se mueven con libertad, lo que dificulta su captura y confinamiento.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la prioridad es salvaguardar la fauna del Parque de los Pinos, uno de los símbolos naturales más reconocibles de la ciudad, y cumplir con las recomendaciones sanitarias, aunque las restricciones no afecten directamente al municipio. La intención es actuar de forma preventiva para evitar posibles contagios y asegurar que el parque siga siendo un espacio seguro tanto para las aves como para los visitantes.

En relación a la posible aparición de un ave muerta por gripe aviar en el barrio de La Data, el alcalde ha indicado que aún no dispone de información oficial sobre si se han realizado los análisis pertinentes ni sobre los resultados que pudieran derivarse de ellos.

Pizarro ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población y ha insistido en que todas las actuaciones se están coordinando con criterio técnico y prudencia. El Ayuntamiento continuará analizando las posibles medidas de confinamiento y custodia, con el objetivo de proteger a las aves del parque.

El Parque de los Pinos, situado junto al centro urbano, alberga desde hace décadas una variada población de aves que constituye uno de los atractivos más característicos de Plasencia. Patos, pavos, palomas y otras especies comparten el entorno con los visitantes, por lo que el Ayuntamiento considera esencial preservar este espacio ante cualquier riesgo sanitario. El Consistorio no descarta reforzar la señalización, limitar temporalmente el acceso a determinadas zonas o realizar campañas informativas si la situación epidemiológica lo aconseja.

Además, el Ayuntamiento mantiene contacto permanente con los servicios veterinarios de la Junta de Extremadura y con Sanidad Animal, a fin de coordinar los protocolos en caso de que se detecten casos positivos en la región. Las decisiones se tomarán siguiendo las recomendaciones técnicas y siempre priorizando la seguridad de la fauna. La vigilancia se ha intensificado en los últimos días, especialmente en zonas húmedas y puntos donde se concentra un mayor número de aves.