Plasencia espera un 'subidón' demográfico

Las principales ciudades de Extremadura han ganado población en el último padrón municipal oficialmente validado, el correspondiente al 1 de enero de 2024, aprobado días ... atrás por el Consejo de Ministros y publicado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística.

Plasencia vuelve a remontar la caída de años anteriores y suma 39.829 personas (+417), de tal forma que sigue siendo la cuarta ciudad más grande de la ciudad, e incluso aumenta ligeramente la distancia sobre sus perseguidoras: Don Benito alcanza los 37.728 (243 más que el año anterior), Almendralejo supera los 34.000 y queda en 34.284 (+336) y Villanueva de la Serena gana 33 empadronados para ponerse finalmente en 25.784.

Es decir, según esos números, Plasencia es la ciudad de la región que más población ganó a lo largo de 2023 con 417 personas, después Mérida con 396, Badajoz (380), Almendralejo (336) y el quinteto lo cerraría Don Benito con 243 nuevos vecinos.

La última vez que Plasencia superó los 40.000 habitantes fue en 2018; dentro de un año podría batir su récord

Sin embargo, ese crecimiento de 417 personas, para un acumulado de 39.829 habitantes, difiere sensiblemente de las manifestaciones de Fernando Pizarro. El alcalde, en más de un acto público, ha dejado claro que las cuentas que maneja el padrón municipal ya reflejan una población de 43.000 habitantes. Así lo dijo el pasado 18 de noviembre con motivo de la reapertura del Centro de Empleo de la calle Trujillo.

Eligió ese marco para resaltar el impacto positivo que el empleo tiene en el crecimiento demográfico. «Estos datos reflejan que la ciudad ofrece oportunidades de inserción profesional y estabilidad, elementos esenciales para atraer y retener población», afirmó. En aquella ocasión, Pizarro indicó que Plasencia se encontraba cerca de alcanzar cifras similares a las de finales del siglo XX, cuando el desempleo estructural rondaba las 2.500 personas.

El alcalde insistió en que, siempre según el padrón, Plasencia cuenta con 43.067 habitantes, una cifra que supera ampliamente los 39.247 registrados a 1 de enero de 2024. Es decir, según el Ayuntamiento, en los últimos once meses, el padrón en la ciudad ha aumentado un total de 3.820 personas. Esto supone no solo uno de los mayores incrementos de población de Plasencia en toda su historia (al menos, sí en los últimos 50 años), sino que esos 43.067 habitantes supondrían un nuevo récord en la ciudad.

El aumento de población, o de empadronamientos, siempre ha sido uno de los grandes objetivos del equipo de gobierno de cara a exigir mayores recursos a las administraciones. «Las ciudades recibimos ayudas del Estado y de la comunidad autónoma y se realizan con cargo a la población que tenemos establecida en el Instituto Nacional de Estadística», explicaba Fernando Pizarro el pasado mes de julio.

Está convencido de que en la ciudad viven muchas más personas de las que están empadronadas y eso supone un problema para atender en tiempo y forma a todas. «Es necesario conocer la población real, porque, si no, te haces tú mismo trampas en el solitario. Tenemos que tener en cuenta para nuestros servicios esa afluencia, por ejemplo, al Hospital Virgen del Puerto, que viene gente de toda la comarca. Tenemos que establecer servicios que recojan también esa población flotante que no vive aquí y que no están empadronada, pero que utiliza esos servicios».

Por este motivo, el primer edil anticipó que el Ayuntamiento iba a lanzar una campaña para animar al empadronamiento, aumentar la población y así poder contar con mayores recursos. Esa campaña debía empezar en otoño, aunque apenas se han conocido detalles de esa iniciativa.

«La realizaremos sobre todo en redes sociales y medios de comunicación, y con asociaciones y colectivos, con los que hablaremos de la importancia de estar empadronados en la ciudad. Tenemos una población flotante que supera las 5.000 personas que no están empadronadas en la ciudad, pero que viven y utilizan los servicios. Por eso, vamos a trasladar la importancia que tiene estar empadronado para poder sostener esos servicios que damos a todos los que nos eligen como lugar de residencia», señala el alcalde.

Hace seis años que Plasencia no supera la barrera de los 40.000 habitantes. Según los datos del INE, la población en el municipio se contabilizó en 41.392 ciudadanos en el año 2011 y 40.141 en el año 2018.