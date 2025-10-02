Plasencia espera reanudar la obra de los pabellones antes de 20 meses
El alcalde asegura que el objetivo es reactivar el proyecto durante la actual legislatura y que busca fondos en otras administraciones
J. C. R.
PLASENCIA.
Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Plasencia confía en que las obras de transformación de los antiguos pabellones militares en una residencia de mayores puedan reanudarse antes ... de que concluya la actual legislatura, es decir, en un plazo máximo de 20 meses. Así lo manifestó ayer el alcalde, Fernando Pizarro, al subrayar que el compromiso municipal es avanzar en un proyecto paralizado desde hace casi tres años tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria a causa de los retrasos.
«Estamos pendientes del ajuste económico de lo que resta. Mantenemos contacto con las distintas administraciones para conseguir esos fondos, que esperamos conocer pronto», explicó Pizarro. El alcalde insistió en que su principal preocupación no es solo culminar la obra, sino garantizar la futura gestión de la residencia.
En este sentido, recordó que el Ayuntamiento siempre defendió que la gestión debía ser pública, aunque reconoce las dificultades: «No podríamos gestionar una residencia porque no es nuestra competencia y, además, seguimos sometidos a un plan de ajuste, pese a la reducción de la deuda en 150 puntos».
Pizarro reiteró que el objetivo fundamental es que las obras se reactiven dentro de la legislatura, aunque admite que no depende únicamente del Consistorio: «Primero hay que conseguir la financiación, después concluir el proyecto, licitarlo y adjudicarlo. Si todo va bien, sí daría tiempo».
El alcalde insistió en que el compromiso es claro, pero pidió cautela: «Siempre hay factores externos que no dependen directamente de nosotros».
