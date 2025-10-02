HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspecto actual de la fachada oriental de los pabellones militares de Plasencia. J. C. R.

Plasencia espera reanudar la obra de los pabellones antes de 20 meses

El alcalde asegura que el objetivo es reactivar el proyecto durante la actual legislatura y que busca fondos en otras administraciones

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia confía en que las obras de transformación de los antiguos pabellones militares en una residencia de mayores puedan reanudarse antes ... de que concluya la actual legislatura, es decir, en un plazo máximo de 20 meses. Así lo manifestó ayer el alcalde, Fernando Pizarro, al subrayar que el compromiso municipal es avanzar en un proyecto paralizado desde hace casi tres años tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria a causa de los retrasos.

