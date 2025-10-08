Plasencia empezará a gastar los fondos del Plan Edil en la Casa del Deán

El Ayuntamiento de Plasencia comenzará a ejecutar los fondos del Plan Edil con la rehabilitación de la Casa del Deán, que se transformará en ... la futura biblioteca municipal y en un gran centro cultural. Al menos, esa es la intención del equipo de gobierno, según confirmó ayer el alcalde, Fernando Pizarro, que señaló que esta será una de las acciones prioritarias del plan, dotado con más de 11 millones de euros para transformar la ciudad en los próximos cinco años.

Pizarro explicó que todos los grandes proyectos contemplados en el programa «están salvaguardados», aunque será necesario establecer un orden de ejecución. «Sacarlos todos a la vez va a ser complicado. Entre los proyectos que para nosotros son fundamentales, uno de ellos es la Casa del Deán y su reconversión en biblioteca», declaró.

El alcalde subrayó que su equipo de gobierno defenderá que esta actuación sea de las primeras en ponerse en marcha: «Creo que la biblioteca tiene que tener prioridad, y es una cosa en la que seguramente todos estemos de acuerdo», afirmó.

Pizarro también aclaró que, pese a haber solicitado 15 millones de euros y recibir finalmente 11 (con un 15% de cofinanciación municipal), el Ayuntamiento no renunciará a ninguno de los proyectos presentados al Ministerio. «No hay acciones que se vayan a sacrificar como tal. Se reducirán algunas partidas generales y se mantendrán las destinadas a los grandes proyectos», explicó.

Tres millones de inversión

La Casa del Deán, un edificio de gran valor histórico, será rehabilitada con una inversión de unos tres millones de euros. El proyecto contempla salas de estudio y consulta en las plantas superiores y un espacio cultural polivalente en la planta baja para exposiciones, presentaciones de libros y actividades artísticas. Además, se adaptará el edificio a las exigencias de accesibilidad y eficiencia energética, con la instalación de ascensores, sistemas de climatización sostenibles y mejoras en la iluminación natural. También se habilitarán áreas para talleres educativos, zonas infantiles y un pequeño auditorio para charlas y encuentros literarios.

La intervención permitirá modernizar los servicios culturales de Plasencia y dotar a la ciudad de un equipamiento de referencia en el norte de Cáceres. Además, supondrá un impulso al casco histórico, donde se concentrarán parte de las actuaciones del Plan Edil. La nueva biblioteca contará con zonas accesibles, recursos digitales, y áreas de trabajo colaborativo.

La iniciativa forma parte del plan 'Plasencia como tú la quieres', aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales, que incluye más de una veintena de actuaciones en cultura, deporte, infraestructuras y medio ambiente. Entre ellas, la regeneración integral de la plaza Mayor, la mejora de las riberas del río Jerte y la ampliación de zonas verdes y deportivas.

El Ayuntamiento espera la resolución definitiva del Ministerio en las próximas semanas para iniciar los procesos de contratación.