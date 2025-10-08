HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Casa del Deán, objeto de interés de varias organizaciones en el pasado, será la nueva biblioteca. HOY

Plasencia empezará a gastar los fondos del Plan Edil en la Casa del Deán

El edificio se convertirá en biblioteca municipal y espacio cultural, y no se sacrificará ningún proyecto pese a recibir cuatro millones menos del dinero solicitado

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia comenzará a ejecutar los fondos del Plan Edil con la rehabilitación de la Casa del Deán, que se transformará en ... la futura biblioteca municipal y en un gran centro cultural. Al menos, esa es la intención del equipo de gobierno, según confirmó ayer el alcalde, Fernando Pizarro, que señaló que esta será una de las acciones prioritarias del plan, dotado con más de 11 millones de euros para transformar la ciudad en los próximos cinco años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  2. 2 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  5. 5 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  6. 6 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  7. 7 Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas»
  8. 8 Los padres llevan a sus hijos a clase: «No nos queda otro remedio, tenemos que trabajar»
  9. 9 La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara
  10. 10 Sí le querían

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia empezará a gastar los fondos del Plan Edil en la Casa del Deán

Plasencia empezará a gastar los fondos del Plan Edil en la Casa del Deán